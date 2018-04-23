Maljkovic: Işıl Alben olmadan Galatasaray’ı düşünemiyorum

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Kadınlar EuroCup'ta sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Marina Maljkovic, Galatasaray Televizyonu’na konuştu.Maljkovic’in açıklamaları şöyle:“Buradaki ikinci sezonumda kulübe böylesine bir iz bırakmış olmak benim için çok değerli. Bundan dolayı ben ve oyuncularımız çok mutluyuz. Ben genellikle kupalar hakkında konuşmayı sevmiyorum, onları getirmeyi seviyorum... Takım olarak savaşıp kupayı almak benim için çok önemliydi.”“İlk maçla ilgili söylenecek tek şey taraftarımız olur. Sinan Erdem’in dolu olması çok önemliydi. Oyuncularımız adına da öyleydi. EuroCup Women dünyanın her yerinde izlenen bir organizasyon. Dolu bir salon önünde final maçına çıkılması herkese örnek oldu. Herkes de bunun farkındaydı. Ve tabii ki önemli avantajı elde etme yolunda bize çok büyük bir destek sağladı.”“İlk maçın izlenimleri kolay kolay silinmiyor. Öylesine güzel bir atmosferde Galatasaray ailesinin bir araya gelmesi silinemez. Bizim için çok bir anlam ifade ediyordu.”“Basketbolda 30 sayıyla kazandığınız bir maçın ardından ikinci maça motive çıkmak zor bir şeydir. Ancak oyuncularım durumun tamamen farkındaydı. Elenme tehlikesinin kıyısından geçmemek için tek düşüneceğiniz şey o maça kazanmak için çıkmak. Biz de bunu düşünerek çıktık. Kazanamadık belki ama kupayı almamızda çok önemli bir done oldu bizim için.”“Oyuncularımıza bizim birer profesyonel olduğumuzu ve önümüzde 40 dakika daha oynamamız gerektiğini söyledim. Hiçbir şekilde rehavete kapılmadan aynı işi yapmamız gerektiğini söyledim. Biz de bu noktada ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Bu işi çok ciddiye almamız gerektiğini defalarca kez tekrarladık ve öyle de oldu.”“Işıl Alben’le ikinci çalışma yılım. Birçok insan buraya gelmeden önce Işıl’la iyi geçinemeyeceğimizi söylemişti ama açıkçası hiç böyle bir şey yaşanmadı. Hiçbir zaman sorun yaşamadık. Işıl bu kulüp için büyük bir değer. O olmadan Galatasaray’ı düşünemiyorum. Onunla ilgili önemli şey şu; günümüzde pek bilinmeyen değerlerden biri de Işıl Alben bu kulüp için çok sadık oluşu... Ben bir Türk değilim. Ben bile bunu söylüyorsam bu önemlidir. Bireysel olarak oyuncular hakkında konuşmayı sevmeyen biriyim. Herkesin bunu anlamış olması gerekiyor.”“Allie Quigley çok tecrübeli bir skorer. Onu buraya getirmek benim kararımdı. İlk maçta bize çok büyük yardım etti. Bize neden burada olduğumuzu göstermiş oldu. Quigley dünyadaki en iyi şutörlerden bir tanesi.”“Epoupa için taraftarların söylediklerinden daha fazlasını söylemeye gerek yok. Herkes onu çok sevdi. Benim oynatmak istediğim sistemde onun da katkısı var. Epoupa bu sezon çok şey öğrendi. Daha da öğrenecek. Çok genç oyuncu, önünde parlak bir kariyer var.”“Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin verdiği destek gerçekten çok önemliydi. Sezon boyunca bize çok büyük destek verdiler. Sayın Erol Özmandıracı’nın da dediği gibi gelecek sene için kadro planlamasını düşünmek beni mutlu ediyor. Bu kupanın camia için ne anlam ifade ettiğini onlar da iyi biliyor.”“Sadece ikinci maç için değil, Avrupa’nın neresine gidersek gidelim taraftarımız bizimle beraberdi. Bu da aslında bizim çok mutlu olduğumuz bir şey. Diğer takımların da kıskandığı bir şey olarak söylenilebilir.”“Takım içindeki birlikteliğinizi yalnızca aile ortamıyla birleştirebilirsiniz. Bu kadar karmaşık bir sezonun ardından o kupayı getirmek harika bir histi. Maçın ardından otelde ufacık zamanımızda eğlenmeye çalıştık. Jelena ve Işıl makas alıp saçımı kesmek istediğinde buna izin verdim ve onlar da şaşırdı açıkçası.”“Biz profesyonelleriz, kutlama yapmak için çok ufak bir zamanımız oluyor. Kutlamaların hemen ardından bir sonraki sezonu düşünmeye başlıyorsunuz. Ben de hemen o gece kupayı aldıktan sonra yönetimle gelecek sezon için düşüncelerimi paylaştım. Onlar da göreve geldikten sonra çok sıkı çalıştılar Çok arzulular. Kadın basketbolunun bu kulüp için ne anlama geldiğini iyi biliyorlar. Bence kadın basketbolunu parlak bir gelecek bekliyor.”“Geçen sezonla bu sezon arasındaki fark şu; iki tane Türk oyuncu aynı anda sahada bulunmak zorunda. Ben bu kuraldan memnun değilim. Daha çok performans veren Türk oyuncuları bulunduran takımlara avantaj sağlıyor. Sezon içinde Eurocup’a çok konsantre olduk ve hedefimiz Play-off’lara girmekti. Böyle bir sezonun ardından ligi Play-off’a girmeden bitirmek hayal kırıklığı olurdu. Şimdi artık Play-off’tayız. Türkiye Ligi Avrupa’daki en zorlu lig. Yakın Doğu Üniversitesi ve Fenerbahçe diğer tüm takımların önünde bir avantaja sahipler. Zorlu bir seri olacak. Onlar da Final Four’dan geliyor. Beklentilerin altında kaldılar. Dolayısıyla Türkiye’ye dönüp yeniden şampiyon olmak isteyeceklerdir.”“Galatasaray Gelişim adında ikinci bir takımımız var. Başlarında da asistan koçumuz Efe Güven var. Gelecek sezon çok önemli bir analiz yapacağız. Zaten ben birazını yapmış durumdayım. Gelecek sezon 5-10 genç oyuncu civarında rotasyon düşünüyorum.”