Juventus-Napoli maç sonucu: 0-1

Juventus deplasmanındaki galibiyetin ardından Napoli soyunma odasında coşku hakimdi.





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 34. haftasında Napoli, deplasmanda Juventus’u 1-0 yendi.Torino’daki Juventus Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı. Mücadelenin son dakikasında Kalidou Koulibaly’nin golüyle öne geçen Napoli, sahadan 1-0 galip ayrıldı.Juventus, yaşadığı yenilgiye rağmen 85 puanla liderliğini sürdürdü. Juventus ile arasındaki puan farkını 1’e indiren Napoli ise ikinci sırada yer aldı.