Josef: Pes etmek yok!

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Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Olaylı Beşiktaş derbisini ardından Sarı Lacivertliler'İn sahada göstereceği mücadelede oldukça merak ediliyordu.Mücadelenin başından sonuna kadar etkili bir futbol sergileyen ev sahibi, sahasında taraftarının da büyük desteği ile maçı 4-1 kazandı ve hanesine yazdırdığı 3 puanla zirve takibini sürdürdü.Mücadelenin ardından Josef de Souza yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı."Maça çok iyi başladık, 2 erken gol bulduk fakat sonra ritmimiz düştü. 2. yarıya hocamızın da konuşmasıyla konsantrasyon yüksek başladık ve galibiyeti aldık.""Bugün biraz fazla hata yaptık, ilk yarıda bu bizi tehlikeye sokabilirdi ama bugün önemli olan kazanmaktı. Taraftarımız bugün stadı doldurdu ve bizi çok iyi destekledi. İhtiyacımız olan şey bu.""Akhisar maçından sonra kontrol elimizden çıktı. Artık yapmamız gereken maçlarımızı kazanıp, rakiplerin puan kaybetmesini beklemek. Ama pes etmek kesinlikle olmaz, sonuna kadar üzerimize düşeni yapacağız."