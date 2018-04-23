Janssen: Tedirgin olmanın doğru olduğunu düşünmüyorum

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Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Zirve yarışından kopmamak ve olaylı derbiyi unutmak isteyen Sarı Lacivertliler 90 dakika boyunca iyi bir futbolla mücadeleyi 4-1 yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe bu sonuçla lider Galatasaray ile arasındaki 3 puanlık farkını korumayı başardı.Mücadelenin ardındanyayıncı kuruluşun sorulaırını yanıtladı."Futbol oynamayı, maçlarda olmayı, arkadaşlarımla olmayı çok özledim. İlk defa bu kadar uzun süreli bir sakatlık yaşadım, arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum.""Tedirgin olmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Sakatlığım geçtikten sonra ilk idmandan itibaren korkmadan mücadele etmeye başladım. 4 tane çok önemli maçımız var, 4 final maçı. Bizim yapmamız gereken maçlarımızı kazanıp beklemek. Bu şekilde neler olacağını göreceğiz."