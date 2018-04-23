İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması

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Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Federasyonun söz konusu karşılaşmayı, Müsabaka Talimatnamesi'nin 20. Maddesi'ni esas alarak kaldığı yerden oynatmaya karar vermesi, sarı-lacivertlilerin yapacağı savunmanın ana dayanağını oluşturacak.arasında geçtiğimiz perşembe günü oynanannın'inatılmasına neden olan olaylar sonrası hakemtarafındanedilmesinin yankıları sürüyor.(TFF) konuyla ilgili kararını çarşamba günü verecek. Karara kısa bir süre kala Fenerbahçesını büyük ölçüde tamamladı. Sarı-lacivertlilerin savunmasındaki ana dayanağı ise Müsabaka Talimatnamesi'nin 20. Maddesi olacak.Fenerbahçe savunmasında, geçen sezon Mardin 47 Spor-Arsinspor arasında oynanan ve hakem tarafından tatil edilen 3. Lig'e terfi maçının, TFF tarafından 20. Madde esas alınarak, "Yarıda kaldığı şartlarda, kaldığı yerden" devam ettirildiğini belirtip, aynı durumun Beşiktaş derbisi için de geçerli olduğunu vurgulayacak. Mardin 47-Arsin maçında rakip takım kalecisi Ercan Ezgi, sahaya inen Mardin seyircisi tarafından dövülmüş ve geçirdiği travma nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Karşılaşmanın hakemi Burak Taşkınsoy da maçı tatil etmişti.TFF'nin Mardin 47-Arsin maçının kaldığı yerden oynatılmasına dair Genel Sekreter Kadir Kardaş imzalı karar bildirgesi şöyleydi: "Futbol Müsabaka Talimatı 20. Maddesi'nin 1. Fıkrası'nın TFF 19. Madde'de belirtilen hallerin dışında ortaya çıkan zorlayıcı sebepler dolayısıyla müsabakanın yarıda kalması halinde ise yarıda kalan müsabakanın başka bir günde yarım kaldığı andaki şartlarda tamamlanmasına, yeniden oynatılmasına veya müsabakanın yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil edilmesine karar verir" şeklindeki hükmü uyarınca müsabakanın belirlenecek ileri bir tarihte yarım kaldığı andaki şartlarda tamamlanmasına bir kişi hariç oy çokluğu ile karar verilmiştir."