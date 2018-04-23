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İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması

Beşiktaş ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşması, çıkan tribün olayları nedeniyle ertelenen Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na yapacağı savunmayı hazırlıyor. Sarı lacivertliler, olaylı Mardin 47-Arsin maçını emsal olarak göstermek suretiyle maçın kaldığı yerden devam etmesini talep edecek.

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İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması
Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Federasyonun söz konusu karşılaşmayı, Müsabaka Talimatnamesi'nin 20. Maddesi'ni esas alarak kaldığı yerden oynatmaya karar vermesi, sarı-lacivertlilerin yapacağı savunmanın ana dayanağını oluşturacak.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında geçtiğimiz perşembe günü oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının Şenol Güneş'in kafasına beş dikiş atılmasına neden olan olaylar sonrası hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilmesinin yankıları sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) konuyla ilgili kararını çarşamba günü verecek. Karara kısa bir süre kala Fenerbahçe savunmasını büyük ölçüde tamamladı. Sarı-lacivertlilerin savunmasındaki ana dayanağı ise Müsabaka Talimatnamesi'nin 20. Maddesi olacak.

ARSİN KALECİSİ HASTANELİK OLMUŞTU

Fenerbahçe savunmasında, geçen sezon Mardin 47 Spor-Arsinspor arasında oynanan ve hakem tarafından tatil edilen 3. Lig'e terfi maçının, TFF tarafından 20. Madde esas alınarak, &quot;Yarıda kaldığı şartlarda, kaldığı yerden&quot; devam ettirildiğini belirtip, aynı durumun Beşiktaş derbisi için de geçerli olduğunu vurgulayacak. Mardin 47-Arsin maçında rakip takım kalecisi Ercan Ezgi, sahaya inen Mardin seyircisi tarafından dövülmüş ve geçirdiği travma nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Karşılaşmanın hakemi Burak Taşkınsoy da maçı tatil etmişti.

OY ÇOKLUĞU İLE OYNATILMIŞTI

TFF'nin Mardin 47-Arsin maçının kaldığı yerden oynatılmasına dair Genel Sekreter Kadir Kardaş imzalı karar bildirgesi şöyleydi: "Futbol Müsabaka Talimatı 20. Maddesi'nin 1. Fıkrası'nın TFF 19. Madde'de belirtilen hallerin dışında ortaya çıkan zorlayıcı sebepler dolayısıyla müsabakanın yarıda kalması halinde ise yarıda kalan müsabakanın başka bir günde yarım kaldığı andaki şartlarda tamamlanmasına, yeniden oynatılmasına veya müsabakanın yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil edilmesine karar verir&quot; şeklindeki hükmü uyarınca müsabakanın belirlenecek ileri bir tarihte yarım kaldığı andaki şartlarda tamamlanmasına bir kişi hariç oy çokluğu ile karar verilmiştir."


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    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
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1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
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7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
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