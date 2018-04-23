IBSA Judo Dünya Kupası'nda Kadın Milli Takımı 3. sırada tamamladı

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Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunca (IBSA) Antalya’da düzenlenen Judo Dünya Kupası sona erdi.Antalya’da 10 bin kişilik spor salonunda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, madalya alabilmek için iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti.Müsabakalar sonucunda, kadınlarda 48 kiloda Ecem Taşın, 57 kiloda Zeynep Çelik, 63 kiloda Duygu Çete Artar ve 70 kiloda Raziye Uluçam, bronz madalya kazandı.Erkeklerde ise Türk sporcular herhangi bir derece elde edemedi.Takım sıralamasında erkeklerde Güney Kore şampiyonluğa ulaşırken, Özbekistan ikinci oldu. Rusya ve İran ise üçüncülüğü paylaştı.Kadınlarda da Güney Kore birinci olurken, Özbekistan ikinciliği elde etti. Türkiye ve Rusya ise organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.