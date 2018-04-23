Havalar 2-8 dereceısınıyor





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bugün gündüz saatlerinde ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ile 8 derece arasında artacağı belirtildi. Yapılan son değerlendirmelere göre, doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.