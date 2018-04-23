Hamza Hamzaoğlu: Bugün pas yapamadık

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Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Antalyaspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu. Ligde kalmak adına kritik haftalara girildiğinde Akdeniz ekibi sahaya en az bir puan almak için çıkmıştı. Ancak güçlü rakibi karşısında Antalyaspor dayanamadı ve sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.Mücadelenin ardından Hamza Hamzaoğlu önemli değerlendirmelerde bulundu."Bugün pas yapamadık. Her topu ileri şişirdik. Maçın tamamında bunu yaparsanız, sürekli atağa maruz kalırsınız. Yorgunluk vardı biraz oyuncularımda.""İkinci yarının başındaki tempomuz oldukça düşüktü. Fenerbahçe hak ettği bir galibiyet aldı. Tebrik ediyorum. Kazansaydık bizim için ekstra puan olacaktı. İnşallah Trabzonspor maçından istediğimiz puan veya puanları alırız."Fenerbahçe'nin ofsayt gerekçesi ile iptal edilen golü ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Hamzaoğlu, "Fenerbahçe'nin gol pozisyonunu izlemedim, bu yüzden yorum yapamayacağım. Ama duyduğum kadarıyla bir şey yok gibi. Hakem hata yapmış olabilir. Alt sıralarda birçok takım iç içe oldu. Bu sene ligin hem yukarısı hem de aşağısı oldukça karışık. Ama sorun yok, moral bozmadan önümüzdeki haftaya hazırlanacağız diyerek basın toplantısını noktaladı.