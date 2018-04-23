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Güreşte kadro belli oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek milli takım kadrosu belli oldu.

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Güreşte kadro belli oldu
Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyon, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda onar sıklette yapılacak.

Milliler, şampiyonada tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek. Dağıstan’da 10’u kadın 30 milli güreşçi mindere çıkacak. Ay-yıldızlı ilk kafile, 28 Nisan Cumartesi günü Rusya’ya ulaşacak.

Türkiye Şampiyonası ve uluslararası turnuvalarda güreşçilerin performansları dikkate alınarak oluşturulan kadroda yeni isimler göze çarpıyor.

Avrupa Güreş Şampiyonası kadrosunda yer alan milli sporcular şunlar:

- Erkekler serbest stil

57 kilo: Ahmet Peker
61 kilo: Recep Topal
65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan
70 kilo: Haydar Yavuz
74 kilo: Soner Demirtaş
79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu
86 kilo: Fatih Erdin
92 kilo: Serdar Böke
97 kilo: Rıza Yıldırım
125 kilo: Taha Akgül

- Grekoromen

55 kilo: Ekrem Öztürk
60 kilo: Elçin Aliyev
63 kilo: Rahman Bilici
67 kilo: Enes Başar
72 kilo: Murat Dağ
77 kilo: Serkan Akkoyun
82 kilo: Emrah Kuş
87 kilo: Metehan Başar
97 kilo: Cenk İldem
130 kilo: Rıza Kayaalp

- Kadınlar

50 kilo: Evin Demirhan
53 kilo: Aysun Erge
55 kilo: Bediha Gün
57 kilo: Mehlika Öztürk
59 kilo: Elif Jale Yeşilırmak
62 kilo: Derya Bayhan
65 kilo: Aslı Tuğcu
68 kilo: Buse Tosun
72 kilo: Beste Altuğ
76 kilo: Yasemin Adar

ANKARA (AA)


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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
    4- 1
    Antalyaspor
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O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 30 60
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
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