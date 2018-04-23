Göztepe fırsat tepti

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Sezon sonunda Avrupa bileti almayı hedefleyen Göztepe, beşincilik için yarıştığı Kayseri ve Trabzon’un kaybettiği haftayı iyi değerlendiremedi.Deplasman kabusuna Akhisar karşısında da devam eden ve üst üste 8 maçtır dış sahada galibiyet yüzü göremeyen Sarı-Kırmızılılar, geride kalan 4 maçı da kazanarak ligi 5. sırada bitirmeyi planlıyor.Göz Göz amacına ulaşırsa ve Akhisar, Türkiye Kupası’nda kaybederse İzmir ekibi Avrupa Kupaları’na katılabilecek.