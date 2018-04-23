Giuliano şov

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Sarı- Lacivertliler’in Brezilyalı futbolcusu Giuliano, asist ve gollerine devam ediyor. Antalyaspor ile oynanan kritik mücadelede 3 asist yapan başarılı oyuncu, Fenerbahçe kariyerinde ilk defa bir maçta 3 gol pası verdi. Giuliano, 29. resmi karşılaşmasında da 5. asistini yaparak, dünkü maçta önemli rol oynadı.Süper Lig’de sadece kasım ayındaki Sivasspor maçında gol pası veren yıldız isim, aylar sonra 3 asist birden katkıda bulunarak, teknik direktör Aykut Kocaman’ın gözüne girdi. Brezilyalı aynı zamanda 63. dakikada rakip ağları havalandırarak Sarı- Lacivertliler’deki 15. golüne ulaştı.Mücadelenin ardından Giuliano, “Takımımızın tebriği hak ettiği bir karşılaşma oldu. Çok iyi oynadık, galip geldik. Attığımız gol sayısı önemli değil. Üzerimize düşeni yaparak sezon sonunda neler olacağını göreceğiz” diye konuştu.