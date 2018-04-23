Giuliano o detaya dikkat çekti!

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Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Zirve yarışından kopmamak ve olaylı derbiyi unutmak isteyen Sarı Lacivertliler 90 dakika boyunca iyi bir futbolla mücadeleyi 4-1 yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe bu sonuçla lider Galatasaray ile arasındaki 3 puanlık farkını korumayı başardı.Mücadelenin ardından Brezilyalı yıldız futbolcu Giuliano, önemli değerlendirmelerde bulundu."Takımımız tebriği hak etti. Zor bir karşılaşmaydı bizim için aslında. Attığımız gollerin sayısı da ligin kalanı için önemliydi. Üzerimize düşeni yapıp, ligin sonunda ne olacağını göreceğiz."