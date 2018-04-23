"Geçmiş olsun Şenol hocam"

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Siyah-beyazlılar tezahürat yaparak’e moral verdi. Tecrübeli hoca da kendisine gösterilen yoğun ilgi üzerine tribünleri selamladı.Karşılaşma öncesinde tribünlerde açılan çeşitli pankartlarda, “. Bu taraftar sana minnettar. Seni çok seviyoruz”, “Tolga Zengin onurumuz, Şenol Güneş gururumuz” ve “Geçmiş olsun hocam” ifadeleri yer aldı.(Milliyet)