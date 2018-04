GBT nedir? GBT sorgulamasında hangi bilgiler çıkar?

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Her türlü alana kuruma, binaya, kuruluşlara bir sebep dolayısıyla müracaat ettiğinizde sizlerden istenen banko belge olarak GBT sabıka kaydı gösterilebilir. Çünkü bu belge bizlerin geçmiş yaşamlarında devlet karşısında her hangi bir ceza alıp almadığımızı gösterir. Bu belgeye de işverenler, ev verenler büyük önem gösterir. Çalışma hayatı için geçmişi temiz olan bir kişiyle çalışmak işveren kuruma bir güvence verir. Ya da bir evinizi kiralamak amacı ile bir öğrenciye, bir bireye vermek istediğinizde bu belgeyi onlardan isteyerek bir suç işleyip işlemediklerini kolayca öğrenebilirsiniz. Böylece karşılıklı olarak daha içiniz rahat eder karşınızdaki insana biraz daha güven duyabilirsiniz. Hayatımızın yaklaşık hemen hemen her evresinde bu belgeye ihtiyaç vardır. Yukarıda belirttiğimiz alanlar sadece birer basit örnektir. Hâlbuki daha bu kayda ihtiyaç duyulan pek çok yer vardır.GBT taraması sonucunda adli makamlarca hakkınızda verilmiş her karar görülmektedir. Bunlara askerlik ile ilgili işlenilen suçlarda dahildir. Örneğin yolda herhangi bir polis sizi durdurup GBT sorgulaması yaptığında bundan yıllar önce mahkemece verilmiş ve cezanızın onaylanmış olduğu bir karar bu sorgulama sonucunda görülmektedir.Zaman zaman asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, şüphelendikleri kişilerin kimliklerini isteyerek GBT'sine bakar. Polis ekipleri, GBT taraması yaparak haklarında yakalama kararı olan kişileri kolaylıkla yakalar.​GBT sorgulama işleminizi yapmak istiyorsanız ilk olarak E-Devlet resmi internet sayfasına giriş yapmanız gerekmektedir. Daha sonra sağ üst köşede bulunan arama motoruna "sabıka kaydı" yazıp ara seçeneğine tıklayınız. "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" seçeneği olarak karşınıza çıkacaktır. İşlem ismine tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan sayfada bulunan "Kimliğimi Şimdi Doğrula" seçeneğine tıklayarak kimlik doğrulama işlemi yapmanız gerekmektedir. Kimlik doğrulama işleminiz için T.C. kimlik numaranıza ve E-Devlet şifrenize ihtiyacınız vardır. İlgili alanlara T.C. kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi yazdıktan sonra; girdiğiniz bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. Kontrolünüzü yaptıktan sonra "Sisteme Giriş Yap" seçeneğine tıklayınız. Açılan sayfada bilgilendirme formu bulunmaktadır. Formu okuyup, aşağıda bulunan "Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum." Yazısının hemen solunda bulunan kutucuğa tıkladıktan sonra aşağıda bulunan "Devam Et" seçeneğine tıklayınız. Açılan sayfada sabıka kaydınızı görebilirsiniz. Daha sonra sabıka kaydınızı bilgisayarınızdan çıktı olarak alıp, ilgili yerlerde kullanmanız mümkündür.GBT - Numara Sorgulama, tanımadığınız numaralardan gelen aramaların kime ait olduğunu hızlı, kolay şekilde öğrenebileceğiniz bir iOS uygulaması. iPhone ve iPad'nize ücretsiz indirip kullanabileceğiniz uygulamada hem gelen cevapsız çağrıları, mesaj atanları hem de rehberdeki numaraları sorgulama şansına sahipsiniz. Bilinmeyen numara sorgulama özellikle ülkemizde en çok ihtiyaç duyulan servisler arasında. Her gün onlarca numaradan arama alıyoruz, mesaj geliyor…Tanımadığımız numaralardan gelen arama ve mesajların kime ait olduğunu zaman zaman merak edebiliyoruz. Bu noktada yardımcı olan mobil uygulamalardan birisi de GBT – Numara Sorgulama. GBT numara sorgulama ile istediğiniz numarayı sorgulatarak o numaranın kime ait olduğunu ve o kişi hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Diğer uygulamalardan daha farklı ve daha fazla bilgil vermektedir. Size tanımadığınız numaralardan mesaj atan yada arayan kişilerin kim olduğunu ücretsiz olarak öğrenebilir dilerseniz o kişi hakkında daha fazla bilgiyede ulaşabilirsiniz.Sorgulattığınız numaranın insanlar tarafından nasıl kaydedildiği GBT – Numara Sorgulama için Türkiye'nin en büyük numara sorgulama servisi desek sanırız yanlış olmaz. İster rehberinizdeki isterseniz de sizi arayan bir numarayı sorgulatabiliyorsunuz. Arama kutusuna numarayı yazarak (0850'li numaralar dahi destekleniyor) saniyeler içerisinde numaranın sahibini, ilgili numarayı kaç kişinin rehberine kaydettiğini, spam olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz. Uygulamanın veri tabanı oldukça geniş. Olabildiğince sade tasarlanmış arayüze sahip uygulamayla yaptığınız ilk 10 sorgulama ücretsiz ve bu kredinizin bittiğinde her gün 1 ücretsiz sorgulama hakkı veriliyor. Bu sayı oldukça yeterli ancak satun alım seçenekleriyle çok daha fazla sorgulama yapmanız da mümkün. Bu uygulamayı telefonunuza ya da iOS işletim sistemli cihazınıza indirmek için ise burayı tıklayabilirsiniz.Vatandaş artık internet üzerinden Yargıtay’da olan dosyanın güncel durumunu ve yapılan işlemlerini kolay bir şekilde görebiliyor ve düzenli olarak internetten takip edebiliyor. Yargıtay resmi web sayfasından Yargıtay dosya sorgulaması işlemleri üyeliksiz olarak sadece dosya bilgileri ile gerçekleştirilebiliyor.E-Devlet sabıka kaydı sorgulama işlemlerini ‘E-Devlet şifresi ile giriş’, ‘mobil imza ile giriş’, ‘elektronik imza ile giriş’ ve ‘T.C. kimlik kartı ile giriş’ giriş yöntemlerinden birisini kullanarak, sisteme giriş yapabiliyor ve resmi geçerliliği olan sanal sabıka kaydı belgelerini internet kolaylığında alabiliyorsunuz.E-Devlet sistemindeki e-hizmetler kategorisinden Adalet Bakanlığı’nın ‘Adli Sicil Kaydı Sorgulama ekranından sabıka kaydı sorgulanabiliyor. Vatandaş artık internet üzerinden Yargıtay’da olan dosyanın güncel durumunu ve yapılan işlemlerini kolay bir şekilde görebiliyor ve düzenli olarak internetten takip edebiliyor.