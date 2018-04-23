Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan flaş paylaşım!

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'ın devre arasında'den sezon sonuna kadar kiraladığı'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım çok konuşuldu.'da'ne kalma mücadelesi veren eski takımının dünkarşısında deplasmanda aldığı galibiyet sonrası bir tebrik mesajı gönderen Japon sol bek, böylece aklının hâlâ Inter'de olduğunu gösterdi.Cim Bom'la olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Nagatomo'nun bonservisinin alınıp alınmayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.