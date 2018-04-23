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Furkan Aldemir: Ligde de şampiyon olmak istiyoruz

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası’nı kazanan Darüşşafaka’nın milli oyuncusu Furkan Aldemir, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ni de şampiyon tamamlamak istediklerini söyledi.

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Furkan Aldemir: Ligde de şampiyon olmak istiyoruz
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Furkan Aldemir, ligde istedikleri sırada yer almadıklarını aktararak, "Bu zaman kadar Avrupa Kupası’ndaki mücadelemiz dolayısıyla ligdeki maçlarda konsantrasyon eksikliği yaşıyorduk. Şu an önümüzde sadece lig var, Avrupa Kupası’nı arkamızda bırakmamız gerekiyor. Ligde çok kalite takımlarla mücadele edeceğiz. Darüşşafaka’nın da güçlü bir takım olduğunu düşünüyorum. Play-off’lara güzel bir yerden girerek, ligde de şampiyon olmak istiyoruz. Kolay değil ama başarabileceğimizi inanıyorum." diye konuştu.

ULEB Avrupa Kupası’nı kazandıkları için mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Furkan, "Bütün sezon baktığımız zorlu bir süreç geçti. Kolay değildi. Ciddi bir seri vardı ve bu serinin sonunda kupayı kazanarak emeklerimizin karşılığını aldık. Hem Darüşşafaka’nın tarihine geçmek hem de Türkiye’ye bu kupayı tekrardan getirmek gurur verici." ifadelerini kullandı.

"İnşallah bu kupalar son olmaz"

Milli oyuncu, Türk takımlarının bu sezon Avrupa’da başarılı bir grafik çizdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

Avrupa kupalarında gelen başarı, basketbola olan ilgiyi de arttırdı. Bu açıdan mutluyuz. Ailelerin çocuklarını basketbola yönlendirmeleri Türk basketbolu için güzel bir şey. İnşallah bu başarılar artar ve bu kupalar son olmaz. Darüşşafaka ve diğer basketbol kulüpleri başarılarını arttırır ve Türk basketbolu daha üst seviyeye çıkar. 

"Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

Darüşşafaka ile 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu kaydeden Furkan, "Önümüzdeki sezon Avrupa Ligi’nde güzel başarılar kazanmak istiyorum. Mental ve fiziksel olarak kendimi en iyi şekilde geliştirmeye çalışacağım. Hedeflerim arasında NBA’de tekrardan forma giymek var. Oraya daha hazır bir şekilde gidip, en iyi şekilde ülkemi temsil etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Türk oyunculara güvenilmesi gerektiğini belirten Furkan, "Yerli oyuncular bizim takıma çok ciddi katkılar verdi. Bir oyuncunun iyi oynaması için sahada kalıp, öz güven kazanması gerekiyor. David Blatt, bizi sahaya attı ve savaşmaya devam ettik. Diğer takımlarda oyuncular daha fazla süre bulursa, katkı vereceğini düşünüyorum. Oturan oyucular ne kadar antrenman yapsa da katkı veremez. Diğer kulüpler de Türk oyuncularına şans vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL (AA) - SEZER YAVUZ


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