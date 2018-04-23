Fenerbahçe hedefte yolu yarıladı

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Aykut Kocaman: Sahadan çekilen Beşiktaş'tı!





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Fenerbahçe, sahasında oynadığı Galatasaray derbisinde sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrılarak rakibini yakalama şansını kullanamamıştı. Aykut Kocaman, bu mücadelenin ardından hedefi, ligde kalan 8 maçı da kazanmak olarak belirledi. Sarı-Lacivertliler, Kayserispor (5-0), Osmanlı (2-0) ve Sivas (2-1) galibiyetlerinin ardından dün de Antalyaspor’u 4-1’le devirmeyi bildi. Aykut Kocaman ve öğrencileri, 8’de 8 hedefi doğrultusunda yolu yarıladı.Önümüzdeki hafta, zirvenin kaderini yakından belirleyecek Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak. Fenerbahçe, dev maçtan bir gün önce Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Sarı- Lacivertliler, zorlu maçta kazanabilirse, Aslantepe’deki karşılaşmadan çıkacak her sonuç kazanç olacak. Eğer derbi berabere biterse, Fenerbahçe’nin şampiyonluk umutları daha da artacak.