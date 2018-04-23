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Fenerbahçe'de artık prim yok!

Sarı-lacivertlilerde son beş maçta prim sistemi olmayacak. İstenen sonuçların alınmaması, özellikle de Akhisarspor yenilgisi sonrası bu sistemin kaldırıldığı bildirildi, şampiyonluk halinde durum değişebilir.

23 Nisan 2018, Pazartesi 07:51

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Fenerbahçe'de artık prim yok!
Milliyet Gazetesi'nden Senad Ok'un haberine göre; Fenerbahçe’de artık maç primi verilmeyecek. Sarı-lacivertli yönetim, ligin ikinci yarısıyla birlikte yeni bir prim sistemine geçmişti.

Seri üç galibiyete yaklaşık 1 milyon euro prim vaad eden yönetim, takımın istenen sonucu alamaması sebebiyle bu miktarı tek maç galibiyetine bölmüştü.

Böylelikle takımın motivasyonunu artırmayı amaçlamıştı. Bu sayede takım kazandığı her maç için 300 bin euronun sahibi olacaktı.

Ancak bu karardan sonra da takımın istenen neticeleri alamaması sebebiyle prim sistemi komple kaldırıldı.

Başkan Aziz Yıldırım son sezonlarda şampiyonluk mücadelesi veren takım için benzer şekilde prim sistemlerini getirse de istediği neticeyi alamamıştı.

Tek şans

Bu sezonun ikinci yarısıyla birlikte yine primin motivasyon aracı olması hedeflense de artık futbolculara prim ödemesi yapılmayacak. Özellikle Akhisarspor maçında alınan 3-2’lik mağlubiyet sonrası böyle bir kararın alındığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli yönetimin takımın şampiyon olması durumunda şampiyonluk primini düşünebileceği belirtildi. Ancak ikinci yarının ortasından bu yana takımın galibiyetine önceki final haftalarından farklı olarak prim verilmediği ortaya çıktı.


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    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

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1 Galatasaray 30 63
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4 Fenerbahçe 29 57
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5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
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