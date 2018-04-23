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Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!

Serdar Aziz gördüğü sarı kart ile Fatih Terim'in derbi için savunma planlarını alt üst etti!

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Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!
Şampiyonluk yolunda Alanya deplasmanında alınan galibiyet kuşkusuz çok önemli... Ancak Galatasaray'da Serdar Aziz’in sarı kart görmesi Fatih Terim’in de planlarının bozulmasına neden oldu. Deneyimli teknik adam, Serdar Aziz’in penaltı yapıp sarı kart görmesi ile birlikte oyuncusunu da gelecek hafta kullanma imkânını kaybetti. 
 
Şampiy10'dan Yalımcan Sarpyel'in haberine göre; Terim'in Beşiktaş derbisinde planları arasında Serdar ve Denayer’i birlikte oynatmak vardı. Siyah-beyazlıların hücumdaki silahları Talisca, Babel ve Quaresma tüm takımların korkulu rüyası durumunda. Terim bu isimleri Serdar-Denayer ile durdurmayı düşünüyordu. 3 yıldızın en büyük özellikleri hızlı olmaları ve çok kolay adam eksiltebilmeleri. Buna önlem olarak ise deneyimli çalıştırıcı iki oyuncusunun hızını ve çalım yemeleri halinde hemen pozisyon alabilmelerini kullanacaktı.  
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MAICON SAHADA
 
Fakat Serdar’ın cezalı duruma düşmesi gözleri de Maicon’a çevirdi. Bu sezonun en çok tartışılan isimlerinden biri olan Brezilyalı oyuncunun Beşiktaş karşısında sahaya çıkması neredeyse zorunluluk haline geldi. Ağır olması yüzünden eleştirilen Sambacı’nın Jason Denayer ile birlikte oynayacak olması sonrasında Fatih Terim’in de savunma planları üzerinde değişikliğe gitmesi bekleniyor.
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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
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O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
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