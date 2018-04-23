Evkur Yeni Malatyaspor'da Gençlerbirliği maçının primleri ödendi





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 3-1 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor’da alınan yenilginin üzüntüsü yaşanıyor. Güçlü rakibi karşısında 81. dakikaya kadar maçı berabere götüren ancak 81 ve 88. dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle sahadan mağlup ayrılan sarı-kırmızılılarda, ağızları bıçak açmıyor.Aldığı yenilgiyle 38 puanda kalan ve zorlu maçlar öncesi küme düşme korkusunu hissetmeye başlayan E.Y. Malatyaspor’da Beşiktaş maçının ardından takıma 1 günlük izin verilirken, Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın başlanacağı ifade edildi.Malatya temsilcisinde geçen hafta baş gösteren ödeme krizinin ise kısmen çözüldüğü belirtildi.Beşiktaş mücadelesi sonrası İstanbul’da futbolcularla bir araya geldiği ifade edilen Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yönetim kurulu üyelerinin, Gençlerbirliği maçının primini ödediği bildirildi.Prim ödemesiyle yüzlerin güldüğü sarı-kırmızılılarda futbolculara ödenmesi gereken 2 maaşın daha bulunduğu öğrenildi.