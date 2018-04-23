Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi



Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?





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Milli Eğitim Bakanlığı’nın ehliyet sınavı sorularını ve cevaplarını açıklamasını bekleyen adaylar puanlarını hesaplamak için sabırsızlanıyor. 21 Nisan'da sınava giren sürücü adaylarının merak ettiği bir diğer konu ise direksiyon sınavının ne zaman olduğu? Ehliyet sınavına dair tüm detaylar haberimizde...21 Nisan'da 2018'de gerçekleştirilecek 5 ehliyet sınavından ikincisi yapıldı. MEB'in ehliyet sınavına dair yayınladığı kılavuzda, sınav takviminin yanında sınavların ne zaman açıklanacağı da yer alıyor. Takvime göre 21 Nisan'daki ehliyet sınavının sonuçları 3 Mayıs 2018 Perşembe günü açıklanacak.12-13 Mayıs19-20 Mayıs2-3 Haziran9-10 HaziranEhliyet sınav sorularının önümüzdeki hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan “Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü” sayfası üzerinden açıklanması bekleniyor.12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir. Baraj puanını geçen sürücü adayları, ehliyet sınavının ikinci aşaması olan direksiyon sınavına katılacak.