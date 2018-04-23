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Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi

21 Nisan'da yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sınav takvimi ile duyurdu. Peki soru ve cevaplar ne zaman yayımlanacak? Ehliyet sınavı ne zaman açıklanacak? İşte MEB ehliyet sınavı hakkında merak edilenler...

23 Nisan 2018, Pazartesi 20:39

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Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi
Milli Eğitim Bakanlığı’nın ehliyet sınavı sorularını ve cevaplarını açıklamasını bekleyen adaylar puanlarını hesaplamak için sabırsızlanıyor. 21 Nisan'da sınava giren sürücü adaylarının merak ettiği bir diğer konu ise direksiyon sınavının ne zaman olduğu? Ehliyet sınavına dair tüm detaylar haberimizde...


Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?


21 Nisan'da 2018'de gerçekleştirilecek 5 ehliyet sınavından ikincisi yapıldı. MEB'in ehliyet sınavına dair yayınladığı kılavuzda, sınav takviminin yanında sınavların ne zaman açıklanacağı da yer alıyor. Takvime göre 21 Nisan'daki ehliyet sınavının sonuçları 3 Mayıs 2018 Perşembe günü açıklanacak.

Direksiyon sınav tarihleri ne zaman?

Ara sınav tarihleri

12-13 Mayıs 
19-20 Mayıs

2-3 Haziran
9-10 Haziran

Soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

Ehliyet sınav sorularının önümüzdeki hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan “Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü” sayfası üzerinden açıklanması bekleniyor.

Baraj puanı kaç?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir. Baraj puanını geçen sürücü adayları, ehliyet sınavının ikinci aşaması olan direksiyon sınavına katılacak.

 


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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
    4- 1
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 30 60
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
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