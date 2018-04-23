Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank arasında 4. randevu!

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Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 2017-2018 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final serisinde, Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank yarın dördüncü maçta karşı karşıya gelecek.Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak.Toplam 3 galibiyet elde edecek takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride Eczacıbaşı VitrA, 2-1 önde bulunuyor. Turuncu-beyazlı takım, yarınki müsabakayı kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.VakıfBank’ın kazanması durumunda ise şampiyon serinin beşinci ve son maçında belli olacak.