Eczacıbaşı VitrA, filede şampiyonluk yolunda!

Final yolu

Daha önce 16 kez şampiyon oldu

VakıfBank’ın şampiyonlukları

Fenerbahçe 5 kez şampiyon oldu

Galatasaray ve Beşiktaş’ın şampiyonluğu yok

Şampiyonlar





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Vestel Venus Sultanlar Ligi adı altında bu sezon 34. kez oynanan Kadınlar 1. Voleybol Ligi’nde Eczacıbaşı VitrA, şampiyonluğa çok yakın.Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin play-off final serisinde VakıfBank karşısında 2-1 önde olan turuncu-beyazlı takım, rakibi ile yarın oynayacağı müsabakayı kazandığı takdirde kupayı müzesine götürecek.Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı play-off final serisindeki ilk maçı 3-0 kaybeden Eczacıbaşı VitrA, ikinci müsabakayı 3-1, üçüncü karşılaşmayı da 3-2 kazanarak seride 2-1 öne geçti.VakıfBank’ın yarınki müsabakadan galip ayrılması durumunda ise şampiyon serinin beşinci ve son maçında belli olacak.Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde normal sezonu 21 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider bitiren Eczacıbaşı VitrA, play-off çeyrek final serisinde sezonu 8. tamamlayan Nilüfer Belediyespor ile eşleşti.Nilüfer Belediyespor ile oynadığı iki müsabakadan da 3-0’lık skorlarla galip ayrılan turuncu-beyazlı ekip, yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaştı.Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe ile oynadığı müsabakaları 3-1 ve 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.Normal sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank ise çeyrek finalde Beşiktaş, yarı finalde de Galatasaray’ı saf dışı bırakarak finale çıktı.Eczacıbaşı, Kadınlar 1. Voleybol Ligi’nde en fazla şampiyonluk yaşayan takım durumunda bulunuyor.Turuncu-beyazlı ekip, deplasmanlı ligde daha önce 16 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.Deplasmanlı ligin ilk sezonu 1984-1985’ten 1988-1989’a kadar üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Eczacıbaşı, 1999-2003 yıllarında da üst üste 5 kez kupayı havaya kaldırdı.Turuncu-beyazlılar, 1993-1994, 1994-1995, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 ve 2011-2012 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.Öte yandan Eczacıbaşı, deplasmanlı lig öncesinde de üst üste 12 şampiyonluk yaşadı.VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA’dan sonra ligde en fazla şampiyonluk yaşayan takım.Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986’da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011’de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.Deplasmanlı ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleştikten sonra VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004, 2004-2005 sezonlarında mutlu sona ulaştı. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürme başarısı gösterdi.Fenerbahçe, ligde 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.Ligde ilk şampiyonluğunu 2008-2009 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010 ve 2010-2011 sezonlarında da şampiyon olarak üst üste 3 kez kupayı kazandı.Fenerbahçe, 2014-2015 ve 2016-2017’de de kupayı alan takım oldu.Lig tarihinde Emlak Bankası 3 kez mutlu sona ulaştı.Türk sporunun "Üç büyükler"inden Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde şampiyonluk sevinci yaşayamadı.Kadın voleybolunda geride kalan 33 sezonun şampiyonları şunlar:Sezon Şampiyon1984-1985 Eczacıbaşı1985-1986 Eczacıbaşı1986-1987 Eczacıbaşı1987-1988 Eczacıbaşı1988-1989 Eczacıbaşı1989-1990 Emlak Bankası1990-1991 Emlak Bankası1991-1992 VakıfBank1992-1993 Güneş Sigorta1993-1994 Eczacıbaşı1994-1995 Eczacıbaşı1995-1996 Emlak Bankası1996-1997 VakıfBank1997-1998 VakıfBank1998-1999 Eczacıbaşı1999-2000 Eczacıbaşı2000-2001 Eczacıbaşı2001-2002 Eczacıbaşı2002-2003 Eczacıbaşı2003-2004 VakıfBank Güneş Sigorta2004-2005 VakıfBank Güneş Sigorta2005-2006 Eczacıbaşı2006-2007 Eczacıbaşı2007-2008 Eczacıbaşı Zentiva2008-2009 Fenerbahçe Acıbadem2009-2010 Fenerbahçe Acıbadem2010-2011 Fenerbahçe Acıbadem2011-2012 Eczacıbaşı VitrA2012-2013 VakıfBank2013-2014 VakıfBank2014-2015 Fenerbahçe Grundig2015-2016 VakıfBank2016-2017 Fenerbahçe