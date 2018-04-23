Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu küçük Fatih'e bıraktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Bugün Cumhurbaşkanlığı makamına çocuklardan Fatih Mintaş oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temsili Cumhurbaşkanı Mintaş'a 'Başkan' diye hitap etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük Cumhurbaşkanı Fatih Mintaş'ın konuşmasının ardından "Fatih ismiyle müsemma olur. Sadece inşallah isimle kalmaz. Çok önemli. Bundan sonraki süreçte hedefimiz nitelikli insan yetiştirmek. Sizler bizim adayımızsınız. Dolayısıyla başarınız bizim için başarı olacaktır. Bundan dolayı size çok inanıyoruz. Başarınızla övüneceğiz. Bunu kesinlikle bilmek istiyorum. Sizlerin gözlerindeki şu parıltılar benim geleceğe olan umudumu artırıyor. Hele hele sayın Cumhurbaşkanının gözündeki ışıltı. Tebrik ediyorum" diye konuştu.Küçük Cumhurbaşkanı Fatih Mintaş'a yöneltilen sorular şöyleydi:Seçim çalışmalarında özellikle çocuklarına yönelik özel bir vaadiniz olacak mı?-Özel vaadim tam o konuda pek bir bilgim yok. Çocukları nitelikli yetiştirmek olacaktır. Teşekkür ederimSeçimden sonra Suriye'deki çocuklar için ne yapacaksınız?-Bizimle birlikte gülmeleri, oynamaları için çalışma yaparım.Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz?-Öncelikle bu kötü bir olay. Tabi ki şiddet olması kötü. Bizdeki amaç sıfır şiddet. Maçlarda insanlar birbirlerine daha saygılı olabilirler.-Sizin çok yoğun mesainiz var. Torunlarınızla acaba bir 23 Nisan kutlaması yapabildiniz mi?'Fatih'in "Ben kardeşimin genel provasını izlemiştim. Onunla vakit geçirmeye çalışıyorum, torunum olmadığı için" sözleri herkesi gülümsetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 torunu olduğunu söyleyince Fatih "Maşallah. Benim anneannemin de 8 tane torunu var" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise soru üzerine "Ben buradayım torunlar İstanbul'da. 23 Nisan'ı bir gün önce İstanbul'da kutlamış oldum" diye konuştu.