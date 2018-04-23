  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu küçük Fatih'e bıraktı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koltuğunu 12 yaşındaki 6'ıncı sınıf öğrencisi Fatih Mintaş'a bıraktı. Küçük Cumhurbaşkanı Fatih Mintaş'ın gazetecilere verdiği yanıtlar gülümsetti.

23 Nisan 2018, Pazartesi 14:41

  • - A
  • + A


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Bugün Cumhurbaşkanlığı makamına çocuklardan Fatih Mintaş oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temsili Cumhurbaşkanı Mintaş'a 'Başkan' diye hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük Cumhurbaşkanı Fatih Mintaş'ın konuşmasının ardından "Fatih ismiyle müsemma olur. Sadece inşallah isimle kalmaz. Çok önemli. Bundan sonraki süreçte hedefimiz nitelikli insan yetiştirmek. Sizler bizim adayımızsınız. Dolayısıyla başarınız bizim için başarı olacaktır. Bundan dolayı size çok inanıyoruz. Başarınızla övüneceğiz. Bunu kesinlikle bilmek istiyorum. Sizlerin gözlerindeki şu parıltılar benim geleceğe olan umudumu artırıyor. Hele hele sayın Cumhurbaşkanının gözündeki ışıltı. Tebrik ediyorum" diye konuştu.

Küçük Cumhurbaşkanı Fatih Mintaş'a yöneltilen sorular şöyleydi:

Seçim çalışmalarında özellikle çocuklarına yönelik özel bir vaadiniz olacak mı?

-Özel vaadim tam o konuda pek bir bilgim yok. Çocukları nitelikli yetiştirmek olacaktır. Teşekkür ederim

Seçimden sonra Suriye'deki çocuklar için ne yapacaksınız?

-Bizimle birlikte gülmeleri, oynamaları için çalışma yaparım.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz?

-Öncelikle bu kötü bir olay. Tabi ki şiddet olması kötü. Bizdeki amaç sıfır şiddet. Maçlarda insanlar birbirlerine daha saygılı olabilirler.

-Sizin çok yoğun mesainiz var. Torunlarınızla acaba bir 23 Nisan kutlaması yapabildiniz mi?'

Fatih'in "Ben kardeşimin genel provasını izlemiştim. Onunla vakit geçirmeye çalışıyorum, torunum olmadığı için" sözleri herkesi gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 torunu olduğunu söyleyince Fatih "Maşallah. Benim anneannemin de 8 tane torunu var" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise soru üzerine "Ben buradayım torunlar İstanbul'da. 23 Nisan'ı bir gün önce İstanbul'da kutlamış oldum" diye konuştu.

CNN Türk


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





0 YORUM GİRİŞ YAP
Maicon'la ilgili çarpıcı gerçek!
Şenol Güneş'e müdahale eden doktor konuştu: Bize geldiğinde...
Fenerbahçe ligin yıldızını transfer ediyor!
Aykut Kocaman: Sahadan çekilen Beşiktaş'tı!
Fenerbahçe-Antalyaspor maçında sürpriz konuk
Fatih Terim'in 1 numaralı hedefi Emre Akbaba
Fanatik yazarlarının Fenerbahçe - Antalyaspor maçı yorumları
İsla yine kadro dışı
(ÖZET) Fenerbahçe-Antalyaspor maç sonucu: 4-1
'İçine Iniesta kaçmış'
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Erman Özgür: Hakemi Fenerbahçe'nin kazanması kurtardı!
Napoli efsanesi geri mi dönüyor!
Şenol Güneş'in koridorda yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Beşiktaş'ın derbi planı hazır
Rıdvan Dilmen: Bence Şenol Güneş'in başı kanamadı
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
    4- 1
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 30 60
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 30 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »