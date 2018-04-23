Çukur 27. bölüm fragmanı (ÇUKUR 27. BÖLÜM İLK SAHNE)
Çukur 26. bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu. SHOW TV'nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Çukur'un 27. bölümünün fragmanı yayınlandı. İşte Çukur 27. bölüm ilk sahne...
23 Nisan 2018, Pazartesi 23:2624 Nisan 2018, Salı 00:22
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Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Çukur yeni bölümüyle heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Peki Çukur 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ÇUKUR 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Vartolu, Nazım ve Emrah arasında kurulan ittifak yeni bir mücadelenin başlangıcı olur. İdris Koçovalı, Vartolu’nun önünde sadece iki seçenek bırakmıştır; Vartolu ya Salih Koçovalı olup Saadet’le evlenebilecektir ya da Vartolu olarak karşısına tüm Çukur’u alacaktır. Ancak İdris, beklenmedik bir sürprizle karşılaşacaktır. Çukur’un bazı erkekleri Vartolu’nun yanında yer almaktadır. Yamaç, bu güç birlikteliğinin neler getireceği konusunda endişelenirken; Sena da harekete geçer ve beklenmedik birinin kapısını çalar. Tüm dengelerin tamamen değiştiği Çukur’da yaşanacak büyük bir tehlike ise başta Yamaç olmak üzere pek çok kişinin hayatını derinden etkileyecektir.
ÇUKUR 27. BÖLÜM FRAGMANI
Çukur 27. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.
Çukur Dizisinin Konusu
Koçovalı ailesi İstanbul’un köhne mahallelerinden Çukur'u dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korumaktadır. Adeta bir aile gibi birbirine bağlı olan Çukur halkını korumakla görevli olan Koçovalıların en büyük görevi uyuşturucu ticaretine engel olmaktır. Ancak bir gün Koçovalıların otoritesini sarsan biri Çukur'a gelir. Çukur'da büyümüş olan bu adam Vartolu'dur. Pis işler yapan ve tehlikeli olan Vartolu ile başa çıkabilmek ise Koçovalıları zorlayacaktır. Ancak Koçovalıların uzun zamandır uzakta olan oğulları Yamaç Çukur'un hakimiyetini eline almak için geri döner. İşte o andan itibaren Yamaç ve Vartolu arasındaki savaş da başlar.
Çukur Dizisi Oyuncuları
Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli)
Yamaç Koçovalı ailesinin gündüzleri kimyagerlik yapan geceleri ise müzikle uğraşan küçük oğludur. Dik başlı ve akıllıdır. Çukur'u korumak için yıllar sonra eski mahallesine geri döner.
Aras Bulut İynemli 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünde eğitim gören yakışıklı oyuncu ilk olarak "Arka Sokaklar" dizisi ile kamera karşısına geçmiştir. Yer aldığı diğer projeler ise; "Muhteşem Yüzyıl", "Maral", "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" ve "İçerde" dizileridir.
Vartolu (Erkan Kolçak Köstengil)
Çukur'da doğup büyüyen Vartolu yıllar sonra intikam almak için eski mahallesine geri döner. Artık acımasız bir mafya lideri olmuştur. Çukur ile ilgili büyük planları olan Vartolu bunları uygulamayı kafasına koymuştur.
Erkan Kolçak Köstengil 1983 yılında Bursa'da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezun olan başarılı oyuncu ilk olarak "Güz Sancısı" filmi ile sinema dünyasına adım atmıştır. Yer aldığı diğer projeler ise; "Kara Bela", "İtirazım Var", "Ulan İstanbul", "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Familya" ve "Merhamet" tir.