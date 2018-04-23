Cenk Tosun 11'de | Everton - Newcastle United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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n'un formasını giydiği'in 35. hafta maçında Newcastle United ile 3 puan mücadelesi veriyor. Son 3 haftadır kazanamayan Everton rakibini yenerek galibiyet hasterini gidermek istiyor. Milli futbolcumuz Cenk Tosun karşılaşmaya 11'de başlıyor. 4 maçtır gol atamayan Cenk Tosun'da gol hasterini bu maçta bitirmek istiyor.'de başlayacak karşılaşma'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de.Pickford, Coleman, Keane, Jagielka, Baines, Schneiderlin, Gueye, Rooney, Bolasie, Theo Walcott, Cenk TosunDubravka, Yedlin, Lascelles, Lejeune, Dummett, Ritchie, Diame, Shelvey, Kenedy, Ayoze Perez, Islam Slimani