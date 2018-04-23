Bursaspor'da hoca neşteri





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





’da’in teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından en dikkat çeken hamle’a şans vermemesi oldu.Le Guen yönetimindeki Timsah’ta yeşil beyazlı ekipte 23 lig maçının tamamında sahada kalan ve kart cezası ile sakatlığı haricinde yalnızca 25´inci haftadaki Osmanlıspor maçında kadroda olmasına karşın forma giyemeyen Ekong, son 2 maçın ise kadrosunda yer almasına karşın süre alamadı.