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Beşiktaş’ta bayram coşkusu

Spor Toto Süper Lig’deki Galatasaray maçının hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklarla kutladı.

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Beşiktaş’ta bayram coşkusu
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayan Beşiktaş’ta teknik heyet ve oyuncular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklarla kutladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki etkinliğe, teknik heyet ve futbolcuların çocuklarının yanı sıra sinema ve dizi oyuncuları da çocuklarıyla katıldı. Siyah-beyazlılar antrenman öncesi toplu fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Süper Lig’in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada görev almayan futbolcular antrenman yaparken, sahada kalan çocuklar doyasıya eğlendi.

Beşiktaş’ın yabancı oyuncuları, kutlamaya kendi ülke bayraklarıyla katıldı. Saha kenarına ayrıca, takımdaki futbolcuları temsilen Türkiye, Kanada, Brezilya, Sırbistan, Hırvatistan, İspanya, Şili, Portekiz ve Hollanda bayrakları asıldı.

Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, güzel ve anlamlı bir günde çocuklarla buluştuklarını söyledi.

23 Nisan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun yanı sıra demokrasiye geçişin günü olduğunu belirten Güneş, "Her gün birlikte olduğumuz demokratik anlayışımızı devam ettirmek gerekiyor. O günlerden bugünlere gelmemizi sağlayan başta Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını, ülkenin kurtuluşunda savaşan şehitlerimizi anıyoruz." dedi.

"Bugün de bize düşen görev Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet bıraktığı bu ülkeyi iyi günlere getirebilmek." diyen Şenol Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O günden bugüne hizmetleri olan çok kişi olmuştur. Bugün de oluyor. Her gün yeni bir şeyler yapılıyor. Türkiye, ekonomik ve sosyal olarak büyüme trendinde ama sosyal ve psikolojik olarak daha büyük mesafe almamız gerekiyor. Bürokrasiden demokrasiye geçtik ama demokrasi anlayışında hala eksikler olduğunu düşünüyoruz. Bunu birlikte yapacağız. Farklı düşüncelerimiz olacaktır ama farklı düşünceler içinde bir bütün oluşturmak durumundayız. Zıtların uyumu dediğimiz herkesin kucaklanabildiği, ötekileştirmenin olmadığı ortamı istiyoruz."

Ülkeye hizmette sporcuların ve sanatçıların daha çok çalışması gerektiğini vurgulayan Güneş, "Bugünkü hükümetin de siyasi partilerin de bu anlayışta olduğunu düşünüyorum. Siyasi partiler ve hükümetler ülke insanına hizmette bulunabilmek için uğraşıyorlar. Bize düşen görev de hükümetlerin de bizden istediğini yapmaktır. Sanatın ve sporun, insanların nefes aldığı alan olduğunu düşünüyorum. Tabii sanatçıların ve sporcuların kendi işlerini yapması, düşüncelerini söylemesi önemli ama her şeyden önce ülkenin menfaati için çok çalışmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Herkes çocukluğuna döndü"

Takımın ilk antrenmanının yenilenmeye dönük bir çalışma olduğunu belirten Güneş, şunları söyledi:

"23 Nisan’da sanat camiasının yanı sıra kendi oyuncularımızın ve personelimizin çocuklarıyla birlikteyiz. Güzel havayı güzel birlikteliklerle devam ettiriyoruz. Herkes çocukluğuna döndü. Bazı sanatçı arkadaşlarla konuşurken, aynı çocukluk duygusuyla buraya geldiğini söyledi. Çocukluğa dönmekte fayda var. Hiçbir zaman aklımızı bir kenara bırakmayalım. Sevgiyi ve saygıyı unutmayalım. Gelecek günlere umutlarımızı, hayallerimizi, beklentilerimizi büyüterek devam edelim. Maalesef sıkıntılar var. Bazen farklı görüşler var. Sporda şiddet var. Bunları azaltmak için yine o işi yapanların bir araya gelmesi gerekiyor. Herkes kendi işine sahip çıkıp sorumlulukları yerine getirirse başkalarının buna müdahale etmesine gerek kalmaz. Birey olarak mutlu oluyoruz ama ailelerimiz mutlu olursa daha mutlu oluyoruz. Kurumların da ülkenin de iyi olması gerekiyor."

Ülkenin nimetlerinden faydalanan insanlar olduklarını anlatan Güneş, "Ne görev verilirse onu yapmaya çalışacağız. Ülkenin nimetlerinden faydalanıp onlardan şikayetçi olmak, hainlik yapmak, zarar vermek haksızlıktır. Doğru da değildir. Bunu düzeltmek istiyoruz. Bunu da birlikte yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı takımın yabancı oyuncularının da kendi ülke bayraklarıyla etkinliğe katıldığının hatırlatılması üzerine Güneş, "Futbol takımıyız ama kaliteli insan topluluğuyuz. Takımda her kesimden insan var. Irk ve din ayrımı yapmadan birlikte olan bir toplumuz. Beşiktaş da böyle bir camia. Kimseyi rengi ve ırkı itibarıyla dışlamamak lazım. Tarihimize bakarsak en güzelini yapan biziz. Herkesin birbirine selam verdiği dönemlerden geldik. Biraz hızlı ekonomik büyümeler sosyal büyümeleri geriye attı. Kültür erozyonuna neden oldu. Nereden geldiğimizi bilelim." diye konuştu.

Kendisinden çok oyuncuların davranışlarının önemli olduğunu belirten Şenol Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Antrenmanda ve antrenman dışında davranışları önemli. O yüzden buradaki tesisi sosyalleştirmeye döndük. İnsanlar biraz nefes alsın, ortak değerleri yaşasın. Takımda 8 ülkeden oyuncular var. Dünyanın bir ucundan geldiler. Ülkemize geldiklerinde burayı tanıyorlar. Bundan daha iyi tanıtım yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı bunu çok iyi yapıyor. Zaman zaman yabancı sporcuları ve sanatçıları toplantılara çağırıyor. Doğru bir şey. Parayla yapamadığınızı bu insanlarla yapıyorsunuz. Ülkemiz güzel bir ülke, hatalarımız da var. Bunları düzelteceğiz. İçe dönük hesaplaşmayı kavga etmeden yaparsak Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi dünyanın en büyük ülkesi olabiliriz. Etrafımızda düşmanlarımız varsa biz güçlü olacağız. Bu yüzden Fenerbahçe’deki, Galatasaray’daki, Trabzonspor’daki oyuncular da önemli. Tabii ki ben de Türk oyuncular oynasın istiyorum ama yabancı oyuncuların da oyunlarıyla ve davranışlarıyla bize katkı yapmasını bekliyoruz."

- Galatasaray maçı hazırlıkları

Beşiktaş, ligin 31. haftasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular, salonda dinlenmeye dönük çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise ayak tenisi oynayıp kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

Gökhan Gönül, kendi programı dahilinde çalışırken, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Caner Erkin ile tedavisi süren Atiba Hutchinson, antrenmana katılmadı.

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

AA


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    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
    4- 1
    Antalyaspor
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O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 30 60
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
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