Başbakan Yıldırım’dan duygusal sözler

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Yıldırım, konuşmasında 38 yaşında hayatını kaybeden ve okula adı verilen annesini anarak, “Benim anam Bahar Yıldırım’ı ömrünün baharında kaybettiğimde kendisi henüz 38 yaşındaydı. Kaybettiğimiz bütün annelerle birlikte sevgili annemin de ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Okulun tabelasında Bahar Yıldırım yazdığını görünce, güzel annemin şefkatli kollarıyla bana sarıldığını hissettim” dedi.