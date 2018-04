Aykut Kocaman: Sahadan çekilen Beşiktaş'tı!

İlişkili Haber

'in 30. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Zirve yarışından kopmamak ve olaylı derbiyi unutmak isteyen Sarı Lacivertliler 90 dakika boyunca iyi bir futbolla mücadeleyi 4-1 yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe bu sonuçla lider Galatasaray ile arasındaki 3 puanlık farkını korumayı başardı.Mücadelenin ardından Aykut Kocaman önemli değerlendirmelerde bulundu."3. golü attık ama şanssız bir hakem kararı demek lazım. Gördüğüm kadarıyla çok net bir pozisyon. Antalyaspor'u biraz daha dışarı itebileceğimiz bir andı.""Kaygının yüksek olduğu bir sezon yaşıyoruz ve kaygılı bir oyun oynadık. İkinci yarıda rakibimize kendi sahamızda oyunun patronu olduğumuzu göstermek ve bunu sonuca çevirmekti amacımız. Oyuncularımız yapmaları gerekeni yapmaya başladılar.""Topun oyunda kalma süresini uzatmayı ve patronun biz olduğumuzu göstermek istedik.""Statları doldurmasa da, sahayı dolduran bir taraftarımız vardı. Sezon içinde görmediğimiz kadar kuvvetli, sahaya enerji katan bir elektrikti. Tam olarak bu değil Fenerbahçe taraftarı ama formdaydılar. Umarım böyle devam eder.""Hiç tartışmasız, maçın kalan süresinin oynanmasını bekliyorum. Sahadan çekilen takım bir kez Beşiktaş. Tüm görüntülerde çok net gözüküyor. Bazı insanlar gibi arsızlık yapmak istemiyorum, hükmen galibiyet gibi şeyler söylemiyorum.""Beşiktaş hem tarihsel mirasıyla, hem gücüyle kalan dakikalarda da finali alabilir. Bu maçı tatil edecek hiçbir şey yok ortada.""Akılsız bir insan değiliz, bir takım olayları görmeyen de değiliz. Bir takım şeyler oluyor. Korner direklerinin oralarına oturmuş bir takım insanlar maçın tatil edilmesi için uğraştı. 2. yarıdan itibaren de Beşiktaşlı oyuncular provokasyona uğraştı.""Bunlar sadecestadında olmuyor, Beşiktaş stadında da, Galatasaray stadında da oluyor. Her şey Fenerbahçe üzerinden yapılıyor. İsyanımız, tepkimiz buna. ""Şiddetle kınıyorum. Küfür ne Fenerbahçe'ye ne Galatasaray'a ne Beşiktaş'a yakışıyor. Şenol Güneş'e de, bana da yapılmasını istemiyorum.""Maçta olağan dışı olan tek şey, dört korner bayrağı etrafına yerleşmiş, Fenerbahçe taraftarı olduğu iddia edilen, maçı iptal ettirmek için sürekli uyarılarımıza rağmen madde atanlar.""Beşiktaş'ta hiçbir oyuncuya şiddet yok. Şenol hocanın kafasına gelen cisim için münferit demek lazım. Geçmiş olsun diliyorum. Kesinlikle atılmamalı. Sadece Şenol Güneş'e atılmasını istemiyorum değil. Mehmet Topal, Hasan Çetinkaya değersiz mi?"İlk işim, Hasan Çetinkaya ile beraber Şenol Hoca'nın yanına gitmek oldu. Herhangi bir şey var mı diye sorduk, bir şey yok dediler, rahatladık. Sonra seyircilere tepki gösterdim, yapmayın dedim. Oğuzhan'ı gördüm, öfkeliydi. 'Otursana yerine, ceza alacaksın' dedim.""Mustafa Pektemek'i gördüm, ona da aynısını yaptım. Rakip oyuncular bunlar. Ardından Şenol Hoca'nın içeri gittiğini, göğsüne suyun geldiğini gördüm. 'Ne yapıyorsunuz?' diyerek, biraz daha kullanamayacağım sözler vardı içimden geçen.""A'dan z'ye adım adım izledim. Allah sağlık versin, hoca soyunma odasına kadar giriyor. Odaya girerken harika vaziyette giriyor, odadan sedyeyle ve ambulansla çıkıyor. Olabilir, cismin yarattığı şeyler olabilir ama kan yok kardeşim, kan yok.""Sonra içeri girdik, maçın iptal edildiği söylendi. Hocanın başından dolayı iptal oldu gibi gözüküyor. "Fenerbahçe öyle, Fenerbahçe böyle...." Yok böyle bir şey.""Neden iptal oldu? Gördüğüm kadarıyla hocanın başından dolayı iptal oldu. Nedense bu işler hep Fenerbahçe'nin üzerinden yürüyor. Yok böyle bir şey.Ortada bir oyun var ve bu oyunun düzenleyicisi biz değiliz. Kimse kimseyi kandırmasın. Ne biz kandıralım, ne de insanlar gelip, "Bu Fenerbahçe tü kaka, her şey bunların başından çıkıyor" demesin.""Lütfen herkes ayağını denk alsın. Ayıp. Olmayan şeyleri olmuş gibi gösterip, kimse Fenerbahçe'yi suçlamasın. Saha içinde olan her şey için özür diliyorum.""O zirzoplar, hayatımda hiçbir zaman olmayacaklar. Hayatı insanları karalamak olarak görenler hayatımda olmayacaklar. Birkaç zaman içinde zaten futboldan ayrılacağım, hayatımda zaten olmayacaklar. Futbol dünyamızı kirleten zihinler, bu zihinler.""Futbolun bu berbat ortamında çalışmaktan memnun değilim. Yakın zamanda köklü bir karar alacağım kendimle ilgili.""Düştüğü zaman refleksle ve koruma duygusuyla koştuk. Hukukumuz olan bir insan, sorduk ve olmadığı söylendi. Soyunma odasına normal girdi ve sedye, ambulans ile çıktı. Soyunma odasında ne olduğu açıklanmalı. Kapıdan çıkışı sedyeyle oldu, çok şaşkındım, konuşacak bir şey yok.""Beşiktaş soyunma odasından çıkan, hocanın başına 5 pens atılmasıydı, servis edilen oydu. Bu zaten kamuoyu yaratmak için yapılan bir şeydi. Medya kontrolü çok yüksek, net gözüküyor. Fenerbahçe için 'zaten böyle' diye yargıda bulunulması sağlandı."