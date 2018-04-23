Aykut Kocaman %100 konsantrasyon istiyor

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Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre;, cuma gününden bu yana futbolcularıyla yaptığı toplantılarda hep aynı konuya vurgu yapıyor... Tatil edileniçin topun'de olduğunu hatırlatan, tecrübeli çalıştırıcı, lig mücadelesine olan konsantrasyonlarının yüzde yüz şekilde sürmesini istedi. Kocaman, kalan 5 maçın şampiyonluk için büyük önemi olduğunu belirtip şunları söyledi:"Sonunda şampiyonluk olur olmaz onu bilemem. Ama ligi en iyi pozisyonda bitirmek için 15 puan almak şart. Antalya'nın da bizim gibi puana ihtiyacı olan bir takım olduğunu unutmayın. Maça sert başlayacaklar. Aynı güçle yanıt vermemiz şart. Rakibe oyunumuzu kabul ettirmeliyiz." Aykut Kocaman'ın takım kaptanları Volkan Demirel, Mehmet Topal ve H.Ali Kaldırım'la da özel olarak görüşüp herkesi maça yüzde 100 konsantre etmek için yardım istediği öğrenildi.Beşiktaş kupa maçında Ülker Stadı'nı tamamen dolduran Fenerbahçe taraftarı, Antalya maçına ilgi göstermedi. Dün itibariyle satılan bilet sayısının 11 bin olduğu belirtildi.Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden bir grup dün sağlık kontrolünden geçirildi.Antalyaspor ile oynanacak maçta teknik direktör Aykut Kocaman, derbi kadrosunda değişikliğe gitmeyecek. Perşembe günü olaylı Beşiktaş kupa maçında sahada olan 11, Antalya'ya karşı da mücadele edecek. Sakatlıktan kurtulan Janssen'in son 30 dakikada skora göre görev alabileceği bildirildi. Bu arada takımda sakatlığı olan tek isim Alper Potuk.