Atiker Konyaspor kalesini gole kapattı

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup eden Atiker Konyaspor, son 5 maçta kalesini gole kapattı.Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta öncesinde teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Konya ekibi, son haftalarda topladığı puanlarla dikkati çekiyor.Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçında 25. haftada Galatasaray’a deplasmanda 2-1 kaybeden Konyaspor, son 5 haftada ise 3 galibiyet elde etti, 2 maçta berabere kaldı. Atiker Konyaspor bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken kalesinde gol görmedi.Ligde 26. haftada iç sahada Kayserispor’u 2-0, 28. haftada Demir Grup Sivasspor’u 5-0 ve 30. haftada Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup eden Konya temsilcisi, 27. haftada Osmanlıspor’la ve 29. haftada Antalyaspor’la 0-0 berabere kaldı.Yeşil-beyazlı ekip, savunmadaki başarısıyla ligin en az gol yiyen takımları arasında yer aldı.Ligde 30 maçta sekizer galibiyet ve beraberlik, 14 yenilgi yaşayan Atiker Konyaspor, rakip fileleri 33 kez havalandırırken kalesinde 36 gol gördü.Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor’un kadro kalitesinin olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini söyledi.İyi bir takım olduklarını ve usta ayaklara sahip golcülerinin bulunduğunu vurgulayan Baydar, şunları kaydetti:"Sergen hoca, en baştan futbol mantalitesine göre takımı yeniden kurguladı ve bu sonuç ortaya çıktı. Yeni mantaliteyle birlikte savunmada Nejc Skubic, Ali Turan, Selim Ay ve Ferhat Öztorun ekstra işler yapmaya başladı. İkinci bölgede Jens Jonsson ile daha aktif oynuyoruz. Sahanın her yerinde onu görüyoruz. Forvet arkası, her maç yüzde 100 diyebileceğimiz 4-5 pozisyona giriyor. Samuel Eto’o ile Adis Jahovic dönüşümlü oynuyor, ikisi de inanılmaz katkı sağlıyor takıma. Hedefimiz, lig sonuna kadar gol yemeden kazanarak sezonu tamamlamak. Atiker Konyaspor bunu başaracak güce sahip."Baydar, takımın camiayla bütünleştiğini belirterek, "Yönetimiyle, futbolcusuyla, teknik heyetiyle ve en önemlisi taraftarımızla bir bütün olabildik ve bu da başarımızı artırdı. Futbolcularımıza güvendik ve onlar da bu güvenimizi boşa çıkarmadı. Ayrıca takımımızla kenetlenen muhteşem taraftarımıza tekrar teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.