Arda Turan'da sorun yok

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ArdaTuran’da sorun yok. Emin adımlarla şampiyonluk takibini sürdüren Başakşehir’e, yıldız futbolcu Arda Turan’dan iyi haber geldi.Son oynanan ve 3-1 kazanılan Kayseri maçında 1 gol, 1 asist ile oynayan 30 yaşındaki oyuncu, maçın ardından ağrıları olduğunu belirtmişti.Kulüp doktorları tarafından tedavisine devam edilen tecrübeli futbolcunun ciddi bir durumunun olmadığı ve bu hafta oynanacak Osmanlı maçında sahada olacağı öğrenildi.