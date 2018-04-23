Akşener:Tarihi bir demokratiktavırdır

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’li heyet ile görüşmesinin ardından yazılı bir açıklama yapan’yi seçimlere sokmama gayretinin demokrasiye saldırı olduğunu belirterek, “Hukukun ve milletin iradesinin önüne konulan bu engelin aşılmasında, CHP ve değerli’nun ortaya koyduğu tavır her türlü takdirin üzerindedir. Tarihi bir demokratik tavırdır. Siyaset ve demokrasi tarihimizde övgüyle yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.CHP ve İYİ Parti arasındaki iş birliğine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal’dan tepki geldi. Ünal, “Kılıçdaroğlu ve CHP’si kendini inkar etme pahasına 15 milletvekilini İP’e göndermiştir. Üstelik ittifakların yasal olarak önü açılmışken gizli kapaklı görüşmeler,kulisler ve siyasi bir hülle ile bunu yapmıştır. Yaşanan hadise bugünün Güneş Motel vakasıdır” dedi. Ünal, “ilke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır” diye konuştu.YSK, 24 Haziran’da yapılacak seçime katılacak partileri açıkladı. Bu kapsamda yapılan açıklamada, “298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ile 2830 sayılı Siyasi Partiler Kanunun ilgili maddeleri gereğince seçime girebilmek için öngörülen şartları taşıyan partiler AK Parti, CHP, MHP, BTP, BBP, DP, HDP, SP, Vatan Partisi ve İYİ Parti olduğunun tespit edildiğine YSK tarafından karar verilmiştir” denildi.