Ahmet Çakar'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım

Fenerbahçe taraftarının 90 dakika boyunca şenol güneş ve Beşiktaş a ağır küfürleri kabul edilemeyecek bir terbiyesizliktir. — Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) April 23, 2018





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maçı boyuncatribünlerilehine tezahüratlar yaptı. Bu marşlar yer yer küfür boyutunu aştı.Fenerbahçe taraftarının maç boyunca yaptığı tezahüratlara eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar twitterdan tepki gösterdi.Çakar "Fenerbahçe taraftarının 90 dakika boyunca şenol güneş ve Beşiktaş a ağır küfürleri kabul edilemeyecek bir terbiyesizliktir." paylaşımını yaptı.Çakar'ın bu paylaşımına Beşiktaşlı taraftarlar destek verirken Fenerbahçeliler ise tepki gösterdi.