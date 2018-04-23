Ağlardaki yırtığı Volkan tamir etti





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Mücadelenin ikinci devresi başlamak üzereyken, Volkan Demirel, koruduğu kalenin ağlarında yırtıklar bulunduğunu fark etti.Kaptan durumu hemen hakemlere iletti. Volkan daha sonra, ağlardaki asarı gidermeye gelen yetkililere yardımcı oldu. Volkan, bantla ve iple yırtık ağları onarmaya çalıştı. Kısa süreli bir uğraştan sonra sorun giderildi.