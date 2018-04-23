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"Adımı tarihe yazdırmak istiyorum"

Milli badmintoncu Emre Lale, tek erkeklerde 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılarak bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

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"Adımı tarihe yazdırmak istiyorum"
Milli sporcu Emre Lale, Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil eden ilk erkek badmintoncu olarak tarihe geçmek istiyor.

İspanya’nın Huelva kentinde yarın başlayacak Avrupa Badminton Şampiyonası’nda tek erkeklerde mücadele edecek Emre Lale, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en iyi sporcularının Avrupa Şampiyonası’nda yarışacağını belirten milli badmintoncu, "Çok zorlu rakiplerle oynayacağız. Dünya 1 ve 2 numarası bu şampiyonaya katılacak. Hedefim, ilk etapta çeyrek finale kalmak." dedi.

Emre, şampiyonanın 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılım puanı verdiğine işaret ederek, "Avrupa Şampiyonası’nda eğer çeyrek finale kalırsam olimpiyat kotasının üzerine çıkmış oluyorum. Ama önümüzde uzun bir süreç var. Olimpiyat hedefi doğrultusunda çalışmalarımı sürdüreceğim." diye konuştu.

Dünya klasmanında 106. sırada bulunan Emre, tek erkeklerde 2020 Tokyo Olimpiyatları’na vize almaya yakın olduğunu vurguladı.

Milli sporcu, Türk badmintonu adına bir ilki gerçekleştirmek istediğinin altını çizerek, "Olimpiyatlara katılan Türk erkek badmintoncu yok. Adımı tarihe yazdırmak istiyorum. Hedefim, ilk olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmak. 2024 Olimpiyatları’na da madalya için gitmeyi amaçlıyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. İnşallah, bunu başaracağım." ifadelerini kullandı.

OIimpiyatlara katılmak için ilk 90’a girmesi gerektiğini dile getiren Emre, Avrupa Şampiyonası’nda alacağı puanlarla olimpiyat barajına yaklaşmayı hedeflediğini söyledi.

Emre, 2020 Tokyo yolunda önünde yeterli zamanın bulunduğunu belirterek, bu süreci iyi değerlendirmek için elinden geleni yapacağının altını çizdi.

Endonezyalı antrenör Endra Mulya Jaya yönetiminde olimpiyatlara hazırlandıklarını hatırlatan Emre, "Bizim için özel olarak, daha fazla başarıya ulaşabilmemiz ve gelişebilmemiz için Endonezyalı hocamız getirildi. Hocamızla iyi bir uyum içerisindeyiz. Onunla çok mutluyuz, bize çok fazla şey katıyor." şeklinde konuştu.

- Öncü olmak istiyor

Türk badmintonunu değerlendiren Emre, "Gençlerde her zaman bir ivmemiz var. Önemli olan büyüklerde de bu istikrarı sürdürmek. Bunun adına da öncü olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Devletimizin, belediyelerimizin desteğiyle badminton ülkemizde çok iyi gelişiyor. Umarım güzel bir sonuç bizleri bekliyor olur." şeklinde görüş belirtti.

Emre Lale, Ankara’da inşa edilen Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nin de gelişimlerine önemli katkı sağladığına değindi.

Milli sporcu, Türk badmintonuna önemli bir tesis kazandırıldığını vurgulayarak, "Dünyanın her ülkesini neredeyse gezdim. Dünyada böyle bir tesis çok az. O yüzden ülkemizde böyle bir tesisin olması bizim açımızdan çok olumlu." değerlendirmesinde bulundu.

AA


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