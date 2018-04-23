Abdülkerim Durmaz'dan ofsayt pozisyonuna tepki

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maçının 21. dakikasındatakımı adına 3. golü kaydetti. Ancak maçın yan hakemiofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.Fenerbahçe eski futbolcusu ve Beyaz TV yorumcusu Abdülkerim Durmaz Roman Neustadter'in ofsayt gerekçesiyle verilmeyen golüne sosyal medyadan tepki gösterdi.Durmaz sosyal medya hesabından "Antalya spor iki solbek ile oynuyor. Bir Sakıb ikincisi okanattaki yan hakem" şeklinde paylaşım yaptı. Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarlar tarafından en çok etkileşim alan tweetlerden biri oldu.