Aatif ve Soldado coştu bir kere!

İlişkili Haber

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım

İlişkili Haber

Giuliano o detaya dikkat çekti!





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





İkisi de Fenerbahçe’nin en suskun isimleriydi... Büyük umutlarla transfer edilen Roberto Soldado, ilk 26 hafta geride kaldığında sadece 3 gol atabilmişti. 27. haftadan itibaren çıkışa geçen İspanyol forvet, dün akşamı da boş geçmeyerek son 4 maçtaki 4. golünü kaydetti.Böylece Süper Lig’de 7 gole ulaşan tecrübeli futbolcu, en kritik haftalarda üzerine düşeni yapmış oldu. Bir diğer hücum oyuncusu Aatif da son haftalardaki formuyla dikkat çekiyor. Faslı yıldızın 24. haftaya kadar golü yoktu. İlk golünü Akhisar’a atan Aatif, son 4 haftanın 3’ünde sahadaydı, hepsinde de 1’er kez fileleri havalandırdı.Sadece sarı kart cezası nedeniyle Osmanlı sınavını kaçıran Aatif, bu performansıyla en çok hocası Aykut Kocaman’ın yüzünü güldürdü. Süper Lig’de 4 gol atan Aatif Chahechouhe, İspanyol forvet Soldado ile birlikte Fenerbahçe’nin son haftalardaki zirve yürüyüşünde büyük rol oynamış oldu.