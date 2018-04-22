Yeni Orduspor'dan Kayseri Erciyesspor'a farklı tarife

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TFF 3’üncü Lig 2'nci Grup son sırada yer alan Kayseri Erciyesspor, evinde Play-Off mücadelesi veren Yeni Orduspor’a 0-10’lık sonuçla mağlup oldu.10’uncu dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Orduspor atağında Mustafa’nın şutu Kayseri Erciyesspor kalecisi Alperenden döndü. Dönen topu Turan filelerle buluşturdu: 0-1.17’nci dakikada Erciyesspor ceza sahasına sağ çaprazdan giren Yeni Ordusporlu Onur, kalecinin sağından topu ağlara yolladı: 0-2.23’üncü dakikada sağ kanattan gelişen konuk takım atağında Kayseri Erciyesspor savunmasının arkasına sarkan Fatih Arat, farkı 3’e çıkardı: 0-3.24’üncü dakikada ev sahibi takımın santra vuruşundan sonra topu kapan Ordu temsilcisinden Onur kendisinin 2 takımının 4’üncü golünü attı: 0-4.31’inci dakikada Kayseri takımının savunmasını hazırlıksız yakalayan Yeni Ordusporlu Turan, topu filelere göndererek farkı 5’e çıkarttı: 0-5.37’nci dakikada Kayseri Erciyesspor savunmasının arkasına iyi sarkan Yeni Ordusporlu İbrahim, takımının 6’ıncı golüne imza attı: 0-6.41’inci dakikada sol kanattan atağa geçen Yeni Orduspor’da sıfıra kadar inen Emre Kara’nı ortasını iyi takip eden Fatih Arat kendisinin 2 takımının 7’inci golünü kaydetti: 0-7.55’inci dakikada sağ taraftan atılan uzun topu iyi takip eden İbrahim’in golü ile konuk takım farkı 8’e çıkarttı: 0-8.87’inci dakikada atılan uzun pası iyi takip eden Yeni Ordusporlu Fatih Deniz, Erciyesspor kalecisinin yanından topu ağlara yolladı: 0-9.88’inci dakikada ev sahibi takım savunmasının bir anlık duraksamasından fırsat bulan konuk takımdan İbrahim, kendisinin 3 takımının 10’uncu golünü kaydetti: 0-10.Karşılaşma konuk ekip Yeni Orduspor'un 10-0'lık üstünlüğü ile son buldu.: Atatürk Yan Açık Saha: Gamze Durmuş (xx), Serdar Osman Akarsu (xx), Esra Arıkboğa (xx): Alperen (x)- Yiğit (x), Furkan (x), İzzet (x), Emre Tunahan (x), Göktuğ Berathan (x) (Dk.70 Mertcan x), Yusuf (x), Selim (x), Seyfettin (x), Burak (x) (Dk.53 Batuhan x), Emre Duvar (x) (Dk.43 Halil x): Hüseyin (xx)- Onur (xxxx), Mustafa (xx), Tuncay (xx), Fatih Arat (xxxx) (Dk.67 Fatih Deniz xxx), Kerim (xx), Deniz (xx) (Dk.62 Hasan xx), Asım Can (xx), Turan (xxxx), Emre Kara (xx) (Dk.67 Emre Kıran xx), İbrahim (xxxx): Dk.10-57 Turan, Dk.17-24 Onur, Dk.23-41 Fatih Arat, Dk.37-55-88 İbrahim, Dk.87 Fatih Deniz (Yeni Orduspor): Halil (Kayseri Erciyesspor) - Mustafa (Yeni Orduspor)