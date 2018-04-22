Ümitler Avrupa Kupası'nın son gününde 5 beşincilik





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Ümit milli kadın judokalar Çekya'nın Teblice kentinde yapılan Avrupa Kupası'nın son gününde beş beşincilik elde etti. Kadınlar ülke sıralamasında birer altın, gümüş ve bronz madalya ile sıralamada dördüncü oldu. Judokalarımızdan son gün tatamiye çıkan 57 kiloda Habibe Afyonlu ve Dilay Tekin, 63 kiloda Ayten Mediha Yeksan, 70 kiloda Merve Topoğlu ve +70 kiloda Mine Kalender bronz madalya mücadelelerinde rakiplerine üstünlük sağlayamadı ve beşincilikte kaldı.