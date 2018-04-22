Trabzonspor'da sakatların durumu bugün belli olacak

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Sivasspor mücadelesindevesakatlıkları sebebiyle oyundan çıkmıştı.3 oyuncunun son durumu bugün netlik kazanacak. Onlarla ilgili kulüpten bir açıklama yapılacağı vurgulandı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta da Abdülkadir ve Kucka oyundan sakatlıkları sebebiyle çıkmak zorunda kalmıştı.