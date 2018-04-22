Trabzonspor'da Rıza Çalımbay için özel maçlar!

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Trabzonspor Teknik Direktörü, üst üste özel maçlara çıkıyor.Önceki gün eski takımlarından Sivas’a karşı mücadele eden Çalımbay’ın bundan sonra 3 puan mücadelesi vereceği 2 rakibi de yine eski ekibi. Deneyimli çalıştırıcı son takımı Antalya’ya konuk olduktan sonra yakın geçmişte görev yaptığı Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.