Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu kaynak arıyor

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Kısa bir süre önce göreve gelen Başkan, çok yoğun günler geçiriyor. Camiada yönetimine karşı olan enerjiyi ve ilgiyi yükseltmeye uğraşan Trabzonspor’un patronu, aynı zamanda ay sonuna kadar yapılması gereken ödemeler için de kaynak arıyor.Ağaoğlu’nun bu noktada yönetiminde de görev dağılımı yaptığı ve “Mutlaka yeni projeler, sponsorluklar gerekiyor. Borcu borçla kapatmak doğru değil. Olması gerekenden fazla mesai yapmalıyız” dediği öğrenildi.