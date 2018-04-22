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Taraftar sahip çıktı

Vodafone Park’ta tribünlerin tamamı doldu, maç öncesi taraftarlara sakin olmaları yönünde ekstra uyarıda bulunuldu. Tribünler, takımı adeta bağrına bastı, Malatya zaferi sonrası da ayakta alkışladı.

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Taraftar sahip çıktı
Beşiktaş taraftarları, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımı yalnız bırakmadı. Olaylı Fenerbahçe derbisi sonrası oyunculara ve teknik ekibe destek olmak adına ekstra bir motivasyonla tribünleri dolduran Siyah-Beyazlılar, takımı adeta bağrına bastı. Tüm oyuncular mücadele öncesi tek tek tribünlere çağrılırken, alkışlar eksik olmadı. Bu sırada yapılan anonsta da, “Bundan sonra bütün gözler bizim üzerimizde olacak. Hiçbir şekilde sahaya bir şey atmayacağız, küfür etmeyeceğiz” uyarısında bulunuldu. Hiç susmadılar Yaklaşık 40 bin taraftar, 90 dakika boyunca bir an olsun susmazken, Talisca ve Quaresma’nın ikinci yarıdaki golleri sonrası coşku tavan yaptı. Ayrıca Ankara Anadolu BJK Derneği’nin katkılarıyla 40 kadar şehit çocuğu aileleriyle birlikte tribünde maçı izledi.

Güneş’e büyük sevgi gösterisi

Fenerbahçe ile geçtiğimiz Perşembe günü oynanan Türkiye Kupası maçında kafasına isabet eden yabancı cisim sebebiyle başına 5 dikiş atılan Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş, olaydan 3 gün sonra gerçekleşen Yeni Malatya maçında takımının başında yer aldı. Güneş’e elbette Vodafone Park’ta ilgi büyüktü. Oyuncular ısınırken ke ndisine yapılan tezahüratlar sonrası soyunma odasından çıkıp sahaya gelen tecrübeli hoca, tribünleri selamlayıp, sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.


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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
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