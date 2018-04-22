Taraftar sahip çıktı

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Beşiktaş taraftarları, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımı yalnız bırakmadı. Olaylı Fenerbahçe derbisi sonrası oyunculara ve teknik ekibe destek olmak adına ekstra bir motivasyonla tribünleri dolduran Siyah-Beyazlılar, takımı adeta bağrına bastı. Tüm oyuncular mücadele öncesi tek tek tribünlere çağrılırken, alkışlar eksik olmadı. Bu sırada yapılan anonsta da, “Bundan sonra bütün gözler bizim üzerimizde olacak. Hiçbir şekilde sahaya bir şey atmayacağız, küfür etmeyeceğiz” uyarısında bulunuldu. Hiç susmadılar Yaklaşık 40 bin taraftar, 90 dakika boyunca bir an olsun susmazken, Talisca ve Quaresma’nın ikinci yarıdaki golleri sonrası coşku tavan yaptı. Ayrıca Ankara Anadolu BJK Derneği’nin katkılarıyla 40 kadar şehit çocuğu aileleriyle birlikte tribünde maçı izledi.Fenerbahçe ile geçtiğimiz Perşembe günü oynanan Türkiye Kupası maçında kafasına isabet eden yabancı cisim sebebiyle başına 5 dikiş atılan Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş, olaydan 3 gün sonra gerçekleşen Yeni Malatya maçında takımının başında yer aldı. Güneş’e elbette Vodafone Park’ta ilgi büyüktü. Oyuncular ısınırken ke ndisine yapılan tezahüratlar sonrası soyunma odasından çıkıp sahaya gelen tecrübeli hoca, tribünleri selamlayıp, sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.