Talisca: Hocamızın verdiği güvenle form tuttum

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Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, 3-1 kazandıkları Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası konuştu.Brezilyalı yıldız şu ifadeleri kullandı:"Çok önemli 3 puan aldık. Maçın başından sonuna kadar tempomuzla beraber bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Ligin ilk yarısında fizik olarak belki de hazır değildim, zor anlar yaşadım ve isteneni veremedim. Çok da eleştiri oldu, belki de eleştirmekte haklılardı. Hocamızın verdiği güvenle beraber form tuttum, yükselen performansımla kendimi iyi hissediyorum."