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Sinan Gümüş derbide formayı kaptı

Zorlu Aytemiz Alanyaspor deplasmanında oyuna sonradan girip, kritik maçta galibiyeti getiren golü atan 23 yaşındaki oyuncuyu, başarılı performansının ödülünü Beşiktaş derbisinde ilk 11’de sahaya çıkarak alacak.

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Sinan Gümüş derbide formayı kaptı
Igor Tudor döneminde takımdan gönderilmesi beklenen ve taraftarın tepki gösterdiği oyunculardan biri olan Sinan Gümüş için kötü günler artık geride kaldı. Fatih Terim’ in göreve gelmesiyle birlikte Galatasaray’daki kariyerinde yepyeni bir sayfa açan Sinan, Ay temiz Al anyaspor karşılaşmasında skor 2-2’yken oyuna girdi ve attığı golle hem takımına maçı kazandırdı hem de Aslan’ın şampiyonluk yarışında lider kalmasını sağladı.

Alanya dönüşünde takımın en mutlu ismi konumunda yer alan ve takım arkadaşlarının özel olarak tebrik ettiği 23 yaşındaki hücum oyuncusu, Beşiktaş derbisi öncesi de formayı kaptı. Terim’in, son dönemde bekleneni vere meyen Younes Belhanda’nın yerine Türk Telekom Stadı’ndaki dev maça Sinan’la başlamayı planladığı öğrenildi.
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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
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