Sinan Gümüş derbide formayı kaptı

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Fatih Terim: Kaldı artık 360 dakika





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Igor Tudor döneminde takımdan gönderilmesi beklenen ve taraftarın tepki gösterdiği oyunculardan biri olan Sinan Gümüş için kötü günler artık geride kaldı. Fatih Terim’ in göreve gelmesiyle birlikte Galatasaray’daki kariyerinde yepyeni bir sayfa açan Sinan, Ay temiz Al anyaspor karşılaşmasında skor 2-2’yken oyuna girdi ve attığı golle hem takımına maçı kazandırdı hem de Aslan’ın şampiyonluk yarışında lider kalmasını sağladı.Alanya dönüşünde takımın en mutlu ismi konumunda yer alan ve takım arkadaşlarının özel olarak tebrik ettiği 23 yaşındaki hücum oyuncusu, Beşiktaş derbisi öncesi de formayı kaptı. Terim’in, son dönemde bekleneni vere meyen Younes Belhanda’nın yerine Türk Telekom Stadı’ndaki dev maça Sinan’la başlamayı planladığı öğrenildi.