Sertaç Güneş: Şanssızlıklar bir türlü yakamızı bırakmadı

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Deplasmanda 14 maç oynayan Karadeniz temsilcisi, bu karşılaşmalarda sadece ikinci haftada konuk olduğu’ı 94-91 mağlup etmeyi başardı.Dün deplasmanda karşılaştığı’e 86-75 mağlup olan yeşil-beyazlıların dış sahalardaki galibiyet hasreti 13 maça çıkmış oldu.’un kulüp başkan vekili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç saha maçlarındaki performansı deplasmanlara yansıtamadıklarını söyledi.Güneş, maçların çoğunda rakipleriyle başa baş oyun ortaya koymalarına rağmen istedikleri sonuçları alamadıklarını vurgulayarak, "Deplasmanlarda bir türlü arzu ettiğimiz skorları alamadık. Şanssızlıklar bir türlü yakamızı bırakmadı." dedi.Ligde kalan 4 maçın 3’ünü iç sahalarında oynayacaklarını anımsatan Güneş, "Saha ve seyirci avantajı bizden yana. Bunu en iyi şekilde değerlendirerek parkeden galip ayrılacak ve ligde kalmayı başaracağız. Kolay olamayacak ancak bu zorluğun üstesinden geleceğimize inancımız tam." diye konuştu.