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Şenol Güneş: Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor

Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendikleri maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Hafta içinde yarıda kalan olaylı Fenerbahçe derbisine değinen Güneş, "Aykut Kocaman gelmiş yanıma... Hatırlamıyorum ama bana gelip 'İyi misin' diye sormadı. Taş gelmiş, çakmak gelmiş ben hatırlamıyorum. Yüzümü bile dönmedim. Eğer kumpas varsa böyle var!" dedi.

23 Nisan 2018, Pazartesi 00:07

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Şenol Güneş: Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazandıkları Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrasında açıklamalar yaptı.

Deneyimli teknik adam şöyle konuştu:

"3 gündür rahatsızdım ama sesim kısıldı yine maçta. İyi bir takıma karşı oynadık bugün. Maça iyi başladık ama golden sonra düştük. Tempolu oyunumuzu telaşlı oyuna çevirdik. Hakettiğimiz bir maçtı. Dirençli, kapanan, agresif oynayan bir takım Yeni Malatyaspor. Çok güzel bir maç oynadılar. Gole kadar iyiydik ama ondan sonra kopmalarımız oldu, oyunu yönlendiremedik. Hücumda ve savunmada dağınıktık, yardımlaşmadık. İzlerken üzüldüm Erol Hoca'ya. Eğer hakemse çok özür dilerim bu algıyı yine yapmaya devam ediyorlar. Bir haksızlık varsa, bize var. Erol Bulut'u severim ve beğendiğim bir hocadır."
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'Hakkımı helal etmiyorum!'

"Konuşmadığımız salaklığımız değildir... Bu ülkede haksızlığın ne olduğunu bilirim. Arkadan konuşup da, hastaneden bilgi alıp... Bu kadar kötü zihniyetle futbol maçı alsanız ne olur, almasanız ne olur. Hürriyet'ten beni aradılar, isim veriyorum. Mühim olan ölüm haline getirmeden bunları yapmak. Tuvalet kağıtlarını attılar, taş atan da olabilir. Dünya Kupası sonrası 2002'den sonra yine yaptılar. Bu tip medya mensuplarına hakkımı helal etmiyorum. Bu ülkede çok ayıp ediliyor, sanatçıya, sporcuya çok ayıp ediliyor."
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'Bu kadar çirkinlik olmaz!'

"Burada da, Fenerbahçe sahasında da bir şey atılmasın. Aykut Kocaman gelmiş yanıma... Hatırlamıyorum ama bana gelip 'İyi misin' diye sormadı. Taş gelmiş çakmak gelmiş ben hatırlamıyorum. Yüzümü bile dönmedim. Eğer kumpas varsa böyle var. Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor. Bu kadar çirkinlik olmaz, bizi yaralayan bu. Yok Ümit ile kavga etti, yok şöyle, böyle yapıyor... Zaman zaman sahada gerginlik var da bu kadar kavgayı ben mi yarattım? Namusumuyla top oynuyoruz."
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"Konunun merkezine neden ben geldim. Olayı ben yapmışsam, o maddeleri ben kendime mi attım? Benimle ilgili neden karar veriyorsunuz? Beşiktaşlı kendine göre, rakip de kendine göre söylüyor. Sonra bundan sonuç istiyorsunuz. Sonuç çıksa da kimse memnun olmayacak. Yasa çıkarmaya gerek yok. Kültürümüz bitmiş, ahlak değerlerimizi yok ediyoruz. Ben şimdi maça çıktığım zaman ne olacağını biliyor muyum? Korkuyorum, panikliyorum artık. Ben bu hale niye düştüm? Kafa çok darbe yedi ama gençtim. 50 yıl önce ben başlarken, ’futbolculuk serseri ve ahlaksızların işidir’ diyorlardı. 50 yıl bu savaşı verdim ve serseriler ile ahlaksızların işi olmadığını gördüm. Ancak serserilik ve ahlaksızlık yapanların başka kurumlarda olduğunu, bu mesleğe girdiğini görüyorum."

"Benim her şeyim açık. Hastaneye gidip soracağına, bana sor. Zaten bilgiyi almışsın, o zaman onu söyle. Bu güvenlikçilerin hepsinin sahalardan temizlenmesi lazım. Biz çoluğumuzu çocuğumuzu askere, polise, güvenlikçiye teslim ediyoruz, güvenlikçi adam dövüyor. Görüntüde var ama ’hayır o vurdu’ diyor. Bunları bilmeden ne konuşuyorsunuz. Kavga mı? Hepsini yaparız, bir canımız var onu da veririz sorun değil. Yapmayın ya. Bu futbol mu?"

'Şekip bey şimdi konuşuyor'

"Milli takımdan ayrılırken üç defa bana noterden şey gönderen adam Şekip Bey şimdi konuşuyor. O gün federasyona karşı çıkan Aziz Yıldırım ile kavga eden Haluk Ulusoy’un yanındaki, sağ kolu kimdi? Şekip Mosturoğlu. Fenerbahçe şikayet ettiği federasyonda kaç defa şampiyon oldu, dönüp bakın. Ondan sonra Fenerbahçe’ye gitti. Bende gizli yok, her şey açık. Kimsenin canı yansın istemiyorum. Başkasını istemiyorsam, kendimi de yaktırmam. Benim için aile, ülke, kurumlar daha önemlidir. Bu önem içerisinde ben de hakkımı biraz koruyayım."


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20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

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2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
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5 Trabzonspor 30 46
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7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
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13 Antalyaspor 29 35
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