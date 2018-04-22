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Şair Gençer O'nun İstanbul at yarış tahminleri

İstanbul at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Şair Gençer O günün programını değerlendirdi.  

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Şair Gençer O'nun İstanbul at yarış tahminleri
22 Nisan Pazar İstanbul at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Şair Gençer O günün programını değerlendirdi.
 
Zorlu Programda Sona Kadar Gidelim ve MACADAMIA
 
1.Ayak: Pazar programında ilk ayakta 2 yaşlılarda şartlı-1 mücadele yapılacak. İstanbul iç pistinde yaptığı çalışmaları tatminkar derecelere sahip olan Blazing Girl çalışmalarının hakkını verirse kazanabilir gözüküyor. Tatanka, Phin Well ve Supreme idman pistini beğendiğim diğer taylardır. Orijinler tarafındaysa şampiyon kısrak Invincible Girl’ün Avustralya’nın şampiyon aygırı Fastnet Rock’tan olan tayı Blue Wonderful farklı gözüküyor. Bakalım çalışmaları yumuşak gözüken bu tay pedigri kalitesini gösterebilecek mi? Urashan gibi iyi bir arıkanın anneden kardeşi olan Nathel, Blaze To Win gibi bir şampiyonun ana-baba bir kardeşi olan Blazing Girl, uyumlu pedigrisi ile farklı bir başlangıç yapabilecek olan Tatanka bu yarışın iyi isimleri gibi gözüküyor.       

 2.Ayak: 2100 metrede yapılacak olan sentetik pistteki bu yarışta son yarışlarında form tutan ve iyi sonuç alan iki isim Anılbey ve Vaseem öne çıkacaktır. Ancak hand-16 grubunda hemen hemen gelmez diyeceğimiz bir isim yok. Sürprizi bu koşuda yaşayabiliriz. 
 
3.Ayak: Tali Çalbatur Koşusu 1400 metrede yapılacak olup sürati ile tanınmış olan Cheri Cheri Lady ilk şanslı olarak kabul edilmelidir. Kariyerinde daha sert gruplarda da başarılı olan bu kısrak favorim olsa da İstanbul’da yağan yağmur sonrası sürprize açık bir yarış haline de gelebilir. Pistin bu haliyle sürprize açık olmasını bakalım değerlendiren bir isim çıkacak mı?              
 
4.Ayak: 2000 metrelik bu koşunun favorisi tartışmasız Ferforje olacaktır. Hem kazandı hem de sonrasında Funny Familliar gibi bir rakibe ikinci kaldı. Bu gruptaki rakiplerini geçmesi gerekir. Yine de Engel Yok, Okypeta ve Faithful Wolf da yazılabilir.  
 
5.Ayak: Bölünen şartlı-1 koşunun bu grubunda idman pistinde farklı gözüken isimlerden After Forever yarışa ağırlık koyabilir. Cherub düzenli işleri olan taylardan biri. After Forever bir Luxor erkek tayı annesi ise Devir kızı Wicked World olup çimde özellikle orta mesafelerde zamanla uzunda bile iş yapabilir gözüken bir tay. Ocatagonal kızı Dossier’in Victory Gallop’dan olan kızı Victory File da ilgi çekici bir isim.          
 
6.Ayak: Günün kapanış Koşusu’nda 1300 metrede zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Hazırlıklarını beğendiğim Macadamia iç pistteki izlediğim son işinde canlı ve kuvvetli görüntüsü ile favorimdir. Sentetik pistte üç koşuda yer alıp hepsini kazanan kısrak Amerika’dan aldığımız anneler arasında Kv ve grup seviyesinde yavrular vermesini beklediğim Match Point’in Sidneys Candy’den olan yavrusudur. Banko yazıp risk alacağım.   
 
5             4             1             6             1             13
9             6             3             //            7            
2             1             4             3             2            
                5             7             4                             
                2             5             1                             
                7             2                                             
                3                                                             
 


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